民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】和泰yoxi車隊再奪「金輪獎特優」最高榮譽　全新門牌掃描辨識功能上線

和泰yoxi車隊再奪「金輪獎特優」最高榮譽　二連霸肯定創新服務，全新門牌掃描辨識功能上線！（圖／和泰汽車提供）

▲北市副市長李四川(左)與和泰移動總經理葉俊谷(右)，於2025金輪獎頒獎表揚大會合照。

【廣編特輯】

圖、文／和泰汽車提供

和泰集團旗下計程車派遣服務品牌yoxi車隊， 2025年再度榮獲臺北市政府「金輪獎」最高評級「特優」殊榮，達成連續兩年特優評級的亮眼佳績。自成立五年以來，yoxi以穩健營運與貼近用戶需求的服務模式，快速建立品牌信賴感，成為新世代乘車市場的關鍵力量。本次再度獲得「金輪獎特優」肯定，象徵 yoxi在營運管理、乘客服務與駕駛福利等多項評鑑指標皆受官方高度認可。為回饋品牌用戶，yoxi即日起至12月28日推出「天天領」最高 100 元乘車優惠，以及「週週抽」萬元搭車金活動，以實際行動感謝用戶支持。

和泰移動總經理葉俊谷表示：「yoxi不僅追求營運規模的成長，在乘客體驗、駕駛福利、營運效率及社會公益等面向皆全心投入，致力成為乘客與駕駛都能100% 信賴的出行平台。」 目前 yoxi於六都均設有直營據點，並提供新進司機「前六個月免收派遣費」優惠，協助隊員創造更多接單機會、提升收入穩定性。同時持續拓展高鐵站排班營運（包括高鐵左營、彰化站），積極融入各地交通生活圈，深耕在地。除營運布局外，yoxi亦積極投入ESG公益計畫，推動「敬老愛心車隊」、「好孕專車」、「量產幸福 移動公益」專案，累積公益接送已突破47,000趟，以行動實踐企業社會責任。

在穩健營運的同時，yoxi持續投入科技創新。自今年10月起，yoxi 車輛陸續導入全新計程車「數位平板系統」，整合「多元金流支付」與「影音廣告投放」兩大功能，全面支援實體信用卡NFC感應與多元電子支付，乘客可透過實體信用卡或電子支付輕鬆付款，司機亦可更快速結帳，縮短找零時間，全面提升乘車流程效率與便利性。此外，yoxi近期更創新導入「門牌辨識功能」，針對銀髮族群與外籍人士等不便輸入文字的乘客，只要掃描門牌或上傳門牌照片，即可由系統自動帶入上下車地點完成叫車，大幅降低數位落差與語言障礙，真正實踐Mobility for All (行者無界)的精神。
 

