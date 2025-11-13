　
生活

赤鬼伯伯認「有男友了！」沒在用套套：是你們腦補我單身

▲▼ 。（圖／翻攝自赤鬼伯伯IG）

▲赤鬼伯伯大方認，有男友了。（圖／翻攝自赤鬼伯伯IG）

記者施怡妏／綜合報導

Twitch人氣實況主兼YouTuber赤鬼伯伯（Akai Baba）擁有火辣外型，日前因帳號被另一名男實況主誤用開台，意外引發緋聞話題。她為此開直播澄清，被觀眾問到「有男友嗎？」她也太方承認「有男友！不是單身」，沒有刻意要隱瞞，長期有看她直播的粉絲都知道，還透露兩人都不用套套。

台裔美籍實況主Joey Kaotyk在自家開台，卻用了赤鬼伯伯的Twitch帳號，兩人因此被網友猜測有不尋常的關係。赤鬼伯伯隨即澄清，提醒粉絲別過度聯想，並開啟直播詳細說明帳號會被誤用的原因，強調這完全是場烏龍事件。但仍有部分粉絲持不同看法，直指赤鬼伯伯塑造的「偏愛肥宅」的人設崩壞。

赤鬼伯伯在直播中多次表達歉意，坦承自己沒料到事件會引發如此大的反應，強調只想單純做好實況主的本分。儘管如此，有些粉絲仍感到失望，直言不再信任她。

直播中有觀眾提問「現在有男友嗎？」赤鬼伯伯直球回應「有啊！」此外，她也在YouTube留言區表示，「有在看台的都知道，每次有人問我有沒有男友，我都是說有喔～但在你們腦中的劇本裡，我就是強調自己單身可追的女主播，所以我有沒有說過自己單身並不重要。」赤鬼伯伯甚至還透露，「（跟男友）沒在用套套的。」

赤鬼伯伯的留言被網友截圖，在PTT上掀起討論，「赤鬼這麼嗆喔，我以為會再平易近人一點」、「孝子一定以為她說有男友是在開玩笑」、「應該是懶得演了，想放棄戀愛粉肥宅這塊吧」、「有男友還繼續抖內，才是真孝子」、「幫人養老婆養到被嗆」、「嘲諷乾爹耶，這麼勇的嗎？」也有網友驚呼，「還是勸那些有玩擦邊球養戀愛粉的實況主，別那麼張揚，戀愛粉轉黑是很可怕的」。

11/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！
快訊／胡釋安認了讓粿粿借住！發聲譴責出軌
下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」
盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬
科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下

赤鬼伯伯人設崩壞！　男實況主用她帳號開台

赤鬼伯伯人設崩壞！　男實況主用她帳號開台

Twitch人氣實況主兼YouTuber赤鬼伯伯（Akai Baba）因帳號被另一名男實況主誤用開台，意外引發緋聞話題。為釐清誤會，她不僅在直播中解釋來龍去脈，還親自致電對方當場澄清，並向粉絲誠懇道歉，但仍有粉絲不買單，直呼赤鬼伯伯的人設崩壞。

赤鬼伯伯

