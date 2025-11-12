赤鬼伯伯人設崩壞！男實況主用她帳號開台　戀愛粉崩潰

▲赤鬼伯伯。（圖／翻攝IG／akaonikou）

記者葉國吏／綜合報導

Twitch人氣實況主兼YouTuber赤鬼伯伯（Akai Baba）因帳號被另一名男實況主誤用開台，意外引發緋聞話題。為釐清誤會，她不僅在直播中解釋來龍去脈，還親自致電對方當場澄清，並向粉絲誠懇道歉，但仍有粉絲不買單，直呼赤鬼伯伯的人設崩壞。

▲台裔美籍實況主Joey Kaotyk用赤鬼伯伯帳號開實況，引起討論。（圖／翻攝Threads）

事情的起因是台裔美籍實況主Joey Kaotyk在自家開台，卻用了赤鬼伯伯的Twitch帳號，兩人因此被網友猜測有不尋常的關係。赤鬼伯伯隨即在Instagram限動上澄清，提醒粉絲別過度聯想，並開啟直播詳細說明帳號會被誤用的原因，強調這完全是場烏龍事件。

赤鬼伯伯解釋，之前她和一群實況主到澎湖旅遊，Joey曾推薦她使用一款戶外直播APP「IRL Pro」，於是她借用Joey的手機登入操作。未料，Joey後來開台時忘記切換回自己的帳號，才導致這場誤會。為了平息紛爭，她在直播中直接打給Joey，對方坦言是自己疏忽，因手機裡有多個帳號，沒留意就誤用了。

事件雖已澄清，但網上仍有部分粉絲持不同看法，直指赤鬼伯伯塑造的「偏愛肥宅」的人設崩壞。面對爭議，她在直播中多次表達歉意，坦承自己沒料到事件會引發如此大的反應，強調只想單純做好實況主的本分。儘管如此，有些粉絲仍感到失望，直言不再信任她。

▲赤鬼伯伯。（圖／翻攝IG／akaonikou）

最後赤鬼伯伯向觀眾及粉絲道歉，表示沒想到事情讓大家這麼震驚，對大家造成心理上的傷害她非常抱歉，強調她自始至終都沒想傷害所愛的人，只想好好當個稱職實況主認真開台，這次事件單純是技術烏龍。但依舊有網友不買單，直言赤鬼伯伯偏愛肥宅的人設破滅，讓一群花錢斗內的火山孝子崩潰了。