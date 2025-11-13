彰化芬普尼毒蛋再驗殘留！疑「對雞噴殺蟲劑」　續封文雅畜牧場

▲芬普尼毒蛋11日再驗出殘留，縣府將持續檢測管制。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

彰化縣文雅畜牧場的「芬普尼毒蛋」事件延燒，先前該場被驗出雞蛋含有農藥芬普尼殘留超標，縣府複檢後再度封存16萬顆雞蛋，動物防疫所所長董孟治指出，11日再次前往文雅畜牧場採樣25件檢體，仍有一件蛋品驗出芬普尼代謝產物0.045ppm殘留，將持續監測至所有檢體「零檢出」，保障消費者食安。

動物防疫所與農業處畜產科10日前往該場全面採樣，範圍涵蓋新產雞蛋、飼料、飲水、土壤及羽毛等檢體。檢驗結果顯示，羽毛樣本的芬普尼濃度高達0.27ppm，雞蛋中驗出0.03ppm的代謝物，環境與飼料皆為「零檢出」。縣府初步研判，極有可能是飼主違規直接對雞隻用藥，將含農藥成分的殺蟲劑噴灑或塗抹於雞體上，導致污染持續存在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，已停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

董孟治表示，11日再次前往文雅畜牧場採樣肝、腎、雞肉、脂肪及蛋品共25件，仍有一件蛋品驗出芬普尼代謝產物0.045ppm殘留。因污染尚未完全排除，縣府將持續對該場執行每日清查與封存措施，禁止雞蛋與雞隻移動販售，同時配合檢方釐清污染源。縣府強調，將持續監測至所有檢體「零檢出」為止，確保問題蛋不會流入市面，保障消費者食安。