地方 地方焦點

勞動部桃竹苗分署推三大ESG實務課程　培育綠色職場新人才

▲勞動部桃竹苗分署推三大ESG實務課程

▲勞動部桃竹苗分署開辦ESG課程助青年成綠領尖兵。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為響應全球淨零排放與綠色轉型趨勢，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與元智大學攜手成立「ESG永續與綠能科技人才發展基地」，規劃在年底前推出三大實務課程，包含「GRI永續報告書撰寫實務班」、「ESG數據分析與碳足跡報告書實務班（第二期）」及「永續商業模式數位轉型實務班」。

桃竹苗分署12日表示，課程期間自114年11月至115年3月，目前陸續開班招生中；訓練內容結合ESG理論與實務，從企業永續報告撰寫、碳盤查與中和技術、AI數據分析到綠色創新策略，全面培養學員永續專業能力，打造面向未來的「綠色職場新人才」，歡迎想要跨入綠色產業的待業民眾踴躍報名參訓。

▲勞動部桃竹苗分署推三大ESG實務課程

▲ESG課程結訓後安排就業媒合活動。（圖／桃竹苗分署提供）

其中，「GRI永續報告書撰寫實務班」聚焦於國際GRI標準，強化學員在ESG報告撰寫、碳盤查及跨部門溝通的核心能力，結訓後可勝任「永續專員」、「CSR專案企劃」等新興職務；「ESG數據分析與碳足跡報告書實務班（第二期）」則以AI與資料科學為主軸，教授學員以Python進行數據分析、資料視覺化與溫室氣體盤查實作，並運用ChatGPT協助撰寫ESG報告，結合科技與永續的雙重專業；「永續商業模式數位轉型實務班」則著重於從管理決策到綠色創新實務，內容涵蓋企業倫理、永續治理、能源管理系統、SBTi倡議與碳路徑設計，協助學員理解如何將永續策略融入商業決策與品牌經營。

於課程期間通過測驗者，除可取得查證人員證書，更可獲輔導報考經濟部產業人才能力鑑定（iPAS）淨零碳規劃管理師證照，為職涯發展增添專業優勢。

曾參與「ESG數據分析與碳足跡報告書實務班（第一期）」的翁先生表示，大學畢業後長期從事業務工作，主要負責客戶經營與管理；看準綠色產業的發展潛力，他報名參加桃竹苗分署開設的職訓課程，學習碳盤查與ESG實務技能，訓練期間在導師的指導下，實作Python數據分析與自動化流程，培養了永續報告撰寫與資料整合能力。

結訓後，他透過就業媒合活動順利進入電腦軟體系統公司，擔任系統安全工程師，並將課程所學應用於工作中；翁先生表示，職訓課程內容實用，特別適合缺乏實務經驗的待業者，能幫助學員在訓練過程中充實專業能力，並熟悉職場需求。

11/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鮮肉男愛上花藝　袁仕華拚全國賽佳績

鮮肉男愛上花藝　袁仕華拚全國賽佳績

「一束乾燥花，卻包出對花藝的執著與熱愛！」龍潭高中學生袁仕華因緣際會幫老師包紮乾燥花束，沒想到竟開啟對「花藝」的興趣，一頭栽進花卉植栽的領域中埋首練習，曾在去年51屆全國技能競賽北區賽拿下「花藝」職類第1名，卻因全國賽失誤而錯失奪牌希望。

關鍵字：

勞動部桃竹苗分署ESG實務課程

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的
無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

