北、東部好好珍惜「中場休息」！氣象粉專示警：雨又要多起來

▲鳳凰颱風襲台。（圖／翻攝自Threads／台灣颱風論壇）

記者鄺郁庭／綜合報導

位在南部外海的鳳凰颱風雖逐漸減弱，但氣象粉專提醒，別急著放鬆。北部與東部目前雖稍微喘口氣，雨勢暫歇，但這只是短暫的「中場休息」。等到颱風北上進入東部外海，北部上空風向轉為北風，雨勢又會明顯增強，「好好珍惜現在這段時間吧！」

氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads上貼出雷達圖，「雷達圖上，南部外海那個在轉的，就是鳳凰颱風本人了。」但粉專直呼，鳳凰現在的樣子蠻慘的，因週遭環境太毒，颱風過去一天持續減弱，現在只剩近輕颱下限的水準，「等稍晚它用盡最後一口氣，撞上陸地，給南部帶來最後一波風雨後，我知道颱風會消失，消失的時候會很快，像沒發生過一樣。」

粉專接著快速整理3個重點，「1.南部要等午後，風雨才會慢慢大起來，晚上登陸瞬間最大，明天凌晨過後就會小下去。」「2.北部、東半部的雨暫時緩和，但等颱風進到東部外海之後，北部上空風向轉北風，雨又會多起來，所以好好珍惜目前這個中場休息ㄅ。」

第三點則是「嘉義以北目前看就陣雨為主，除了沿海風大以外，還好。」粉專最後還不禁笑說，「鳳凰快變成雞了，撐過今天，就真的要和颱風季延長賽說再見囉～」