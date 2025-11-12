普發1萬「就是最廉價的買票」　王婉諭喊反對：我會立刻捐出去

▲很多人一早就收到1萬元了。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

首批普發現金1萬元今日（12日）正式入帳，時代力量黨主席王婉諭發文表示，她之前反對普發6000元，現在仍反對普發1萬元，所以她雖然會領這筆錢，但會馬上捐出去，「即使政治人物決定普發現金，我們仍然可以讓這一萬元，發揮在更有用的地方」。

王婉諭在臉書粉專上發文表示，她反對普發現金，「兩年前發6000，我反對；現在發一萬，我還是反對。所以，這次我會領一萬塊，然後立刻捐出去。」她之前就曾說明自己反對的原因，就是「台灣社會，有更需要這筆錢的地方」。

王婉諭進一步指出，「勞保、健保、年金改革的財務危機，還沒解除。公托、公幼、社宅、飛行少年，這國家還有非常多需要公共資源挹注的地方。醫護、警消、社工，這個社會還有很多助人工作者，需要我們幫助。」更何況，如果超徵是問題，那應該要改革、檢討的，是稅收估計的攻勢，還有不合理的貨物稅、燃料稅，「普發現金一萬，就是最廉價的買票，我無法認同」。

既然反對為何不拒領？王婉諭強調，「因為拒領，也不會讓這筆錢去解決我看到的問題。所以，我選擇用自己的的方式，來改變我眼中的社會。」她相信對很多人來說，這1萬元是救命錢，要花在必要的支出上；但她也認為，很多人和她一樣，幸運的還有點餘裕，覺得這樣發錢不對，「那我希望你們也可以想想看：我的選擇，可以怎麼幫助這個社會？」

王婉諭最後表示，「即使政治人物決定普發現金，我們仍然可以讓這一萬元，發揮在更有用的地方。讓這一萬元的力量積沙成塔，轉化為更多善的累積吧」。