日月潭泳渡、竹山鎮封街成電影場景　TCCF參展呈現協拍成果

▲南投縣政府協助《那張照片裡的我們》劇組完成取景拍攝。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣近2年多來積極協助國內外影視音業者赴該縣取景拍攝，目前已累計28個劇組完成拍攝上映，包括已於今年10月上映的國片《突破：3000米的泳氣》，以及將在年底上映的台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，希望做為內容產業的堅強後盾，以及影視音產業拍片場景首選。

南投縣政府團隊於11月4至8日北上南港展覽館，參加由文化內容策進會舉辦的「2025TCCF文化內容創意大會」，也是連續第三年以「南投拍片好所在」為主題參展，並在大會活動亮點「沙龍舞台」簡報、闡述南投協拍效能和質量兼具的實績，除了擄獲眾多業者青睞，文化部長李遠也曾到展位瞭解縣府協拍流程。

縣府新聞及行政處長蔡明志表示，藉由參展平臺媒合及有效提升協拍能量，南投協拍已獲影視音業界好評及口碑，2年多來已吸引美、星、印尼及國內外影視音業者70餘個劇組洽詢，表達至南投取景拍片的合作意願，其中28組完成拍攝；《突破：3000米的泳氣》主要場景即在日月潭；另外受到影視業者高度關注，由李沐和擁有國內眾多影迷的韓國知名演員金浩熙主演的《那張照片裡的我們》，也是在縣府全力協調相關單位後，在竹山鎮封街下完成拍攝。

▲文化部長李遠赴南投縣展位了解該縣協拍成果。（圖／南投縣政府提供）

蔡明志指出，今年截至10月底受理協拍案件數已近20件，其中不乏來自國內外知名導演、演員等具相當規模的影視業者來取景拍片，業界人士洽詢和往年比較更顯熱絡：至5日止，包括菲、日、巴西、星、外蒙古、韓、法等多個國家及國內已近25個劇組洽詢表達拍攝意願。

新聞及行政處表示，2025 TCCF創意內容大會期間舉行提案大會、論壇、市場展及多場創意內容活動，匯聚全球影視專業、公協會代表、電視台、科技業與跨域創新產業代表共118家機構、112個展位；其中法國再次設立國家館，韓國除首度設立國家館，韓國文化產業振興院（KOCCA）更首度率團來臺參展，展現臺灣內容產業在亞洲內容市場的高度影響力與國際重視程度，另今年包括該縣、六都及嘉義市，共有8個縣市協拍單位參展。