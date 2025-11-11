「賣二手飲料提袋」在陸網爆紅　他笑：原本是垃圾結果賺千元

▲陸年輕人開始賣二手飲料提袋、紙杯套。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國近日興起一股「手搖飲料袋收藏熱」，許多網友紛紛在社群上曬出自己珍藏的手搖飲料袋、紙杯套，各品牌、各款式應有盡有，從限量聯名到經典絕版，儼然成為新興收藏品。還有人表示，這原本只是隨手扔掉的垃圾，竟意外讓自己賺千元。

據《紅星新聞》報導，記者在二手平台搜尋「手搖飲料袋子」時發現，已有大量賣家販售各類手搖飲料包裝，價格從1元至50元不等（人民幣，下同），部分限量款更被炒至上百元。也有賣家推出「59.9元得50個」的打包優惠，內容包含單杯與雙杯袋。除了拿來分類、野餐或收納外，更多人是為了「限量」、「聯名」、「絕版」而收藏。例如某手搖飲品牌與動漫IP合作的杯套，在二手市場上開價高達40元，仍有不少買家願意入手。

▲不少人曬出「收藏」。（圖／翻攝自小紅書，上同）

一名大學生受訪時說，只收集過哪吒的聯名袋子，「因為太喜歡那個IP了，收集了兩個，小奶龍的聯名太少，不然會瘋狂蒐集。」他的同學王瀟瀟則表示，也會為蠟筆小新等聯名款買單。

26歲的上班族橘子則是資深收藏者。他透露，從去年4月起已蒐集上千個手搖飲料袋，「每次品牌出新款，我會一次買三四杯，只為拿到袋子。」他甚至特地買了貨架來存放收藏。家人起初不理解，後來也逐漸接受這種收藏文化。重複的袋子，他則會掛上網轉售，普通款能賣2至3元，稀有款可達15元甚至30元，截至目前已靠賣袋子賺近800元。

▲飲料提袋與紙杯套皆為購買飲料時附贈的。（圖／翻攝自小紅書，上同）

橘子笑說，有些早期不火的品牌後來突然走紅，那些舊袋子就成了見證品牌成長的「歷史物證」。不過因工作搬遷離手搖飲店較遠，他的收藏熱情已漸漸減退。

90後上班族友友則收藏了近200個手搖飲料袋，還與同事互換，「這就像集郵，是一種社交。」她認為手搖飲料袋帶有圈層屬性，在平台上分享收藏，也能獲得認同感。她同樣會販售袋子，普通款約1元，限定款5至10元，部分品牌聯名特別款甚至可賣上百元。

▲有些人選擇繼續收藏，也有人上網售出。（圖／翻攝自小紅書，上同）

廣告從業者順順分析，品牌透過「限量包裝」強化使用者認同，間接催生收藏文化，「聯名、季節限定的稀缺性，刺激部分消費者收藏或轉售，形成二手溢價。」她預測，未來「包裝收藏」可能成為手搖飲料業新的行銷方向，已有品牌推出「周邊收集計畫」以迎合這股趨勢。

心理學從業者寧小姐則指出，收藏行為符合年輕人追求儀式感與情感寄託的需求，「每一代人都有舒壓方式，無論是盲盒、存金還是手搖飲料袋，這些小物件都是情感的錨點，有助於緩解焦慮，屬於正常心理現象。」