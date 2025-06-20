請喝手搖飲「無糖還是微糖」　萬人吵翻！內行曝1招絕了

▲想要請人喝飲料時，有糖無糖讓原PO超難抉擇。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

天氣熱爆，許多人都會喝一杯手搖飲消暑！而一名網友求問，若想請不認識的人喝飲料，該選無糖還是微糖呢？文章引發萬人討論，一派認為無糖最保險，可自己加糖調整甜度；另一派則推一分糖，不苦澀又不會太甜；但也有人直呼，買自己會喝的口味，「別人婉拒的時候自己還能留下來喝！」

一名網友在Threads發問，若要請不熟的人喝飲料，到底要買無糖還是微糖的手搖飲，才比較有禮貌呢？

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文章引來萬人討論，「飲料地雷很多耶，建議請別的食物」、「若真心不熟，選無糖最保險，簡單大方又不冒犯」、「喝到無糖，我真的會生氣，不如喝開水就好」、「一律請珍奶半糖，愛喝不喝隨便」、「一分糖！選我正解，對喝甜的人來說至少不澀，對無糖的人來說若有似無」、「最近被請的三杯飲料都是微糖，螞蟻人哭哭」。

其中不少人笑稱，若是想請師傅類的人，絕對不能點無糖，「搬家師傅不喜歡無糖，他們寧願不喝，上次家人搬家得到的結論」、「在台南買無糖，你只會被搬家師傅罵」、「請師傅要買半糖正常冰；請朋友（女）買無糖少冰；請朋友（男）買半糖少冰」、「無糖！有些人不喝甜飲料，但喝甜飲料可以接受無糖」、「工地我都是買微糖青茶/紅茶/金萱居多，重要的是～請確定師傅們拿到時還是很冰的狀態」、「之前請裝潢師傅喝，他們還說下次他們買喝半糖或全糖」。

還有網友直呼，選自己會喝的甜度，當對方婉拒也不會浪費，「無糖，他不要的話我可以喝」、「除非對方指定或是平常喜好很明顯，遇到這種時候就是，『買你本來就會喝的口味』，別人婉拒的時候自己還能留下來喝」、「我覺得是無糖，因為可以自己再加糖或是再送給其他人喝」、「各買一杯給對方選，剩的自己喝」。