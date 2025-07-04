世界末日照營業！老江紅茶牛奶搞笑公告：店員會「邊逃命邊搖杯」

▲老江紅茶牛奶在地經營超過70年，是不少高雄人的集體記憶。（圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》記錄預知夢，預言2025年7月5日將發生毀滅性地震與海嘯，引發各界熱議。對此，高雄超過70年歷史的古早味紅茶店「老江紅茶牛奶」4日發出公告，幽默表示已完成門市人員「邊逃命邊搖杯」的實作演練，即便末日來臨也能保證品質。

老江紅茶牛奶4日在臉書向粉絲、地球居民發出公告，針對坊間盛傳7月5日世界末日的傳言，本著穩定供應的精神，經內部會議後做出了以下4點決議：

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一、無論世界是否終結，店面將照常營業。

二、門市人員將秉持「地球尚存，紅茶牛奶不息」之理念，持續提供溫潤順口之茶飲。

三、如遇隕石來襲，本公司門市人員已完成「邊逃命邊搖杯」實作演練，將確保您的飲品即便末日亦品質穩定。

四、若您選擇在世界末日前來喝下最後一杯老江，我們深感榮幸。

文末，老江紅茶牛奶幽默表示：「感謝您的信任與支持，讓我們一起喝到最後一刻。」

許多網友看完紛紛笑說，「小編很幽默，加分」、「怎麼沒有歡慶末日促銷」、「就沖著這個公告，不來一杯都對不起自己跟店家」、「『邊逃命邊搖杯』應該違反勞基法吧，不過算了，都世界末日了，勞工局都沒了」掀起熱議。

▼老江紅茶牛奶在臉書發出搞笑公告，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書粉專／老江紅茶牛奶）