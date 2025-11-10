　
快訊／「文雅牧場」毒蛋竄台中　2蛋商4240斤全賣光恐已吃下肚

▲食安風暴！彰化「文雅牧場」毒蛋竄台中　2蛋商近4300斤全賣光追不回。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲彰化「文雅牧場」毒蛋竄台中，台中市食安處表示，2蛋商共計近4300斤全賣光追不回。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

食安警報再度響起！來自彰化縣「文雅畜牧場」的雞蛋，被檢出不得殘留的農藥「芬普尼」，毒蛋已流竄市面。台中市食安處緊急啟動稽查，證實知名連鎖超市全聯福利中心、楓康超市皆已中鏢，光是這兩大通路，就有超過6千盒、近2千台斤的問題蛋品被消費者買回家，恐早已吃下肚。更令人憂心的是，有蛋商進貨的3200台斤毒蛋已全數售罄，流向難以追蹤。

台中市食安處火速追查流向，截至今日下午2時，在連鎖超市部分，楓康超市的「鮮健盤蛋」、「鮮健四日鮮蛋」等3款產品，共售出1979台斤及352盒；全聯福利中心的「富翁洗選蛋」、「香草園洗選蛋」2款產品，更售出驚人的4895盒。

除了連鎖通路，台中市更有兩家蛋商捲入風暴。南區的「民生嘉蛋行」進貨1100台斤，僅追回60台斤，等於有1040台斤流入市面；而梧棲區的「龍忠蛋行」更為誇張，進貨的3200台斤問題蛋品已「全數售予散客」，一顆不剩。

食安處強調，上週末接獲通報後已立即啟動查察，第一時間已確認問題蛋品未流入台中市的校園午餐系統，讓家長暫時鬆一口氣。市府表示，今年以來已抽驗226件蛋品，其中86件檢驗芬普尼代謝物皆合格，此次事件爆發後將擴大稽查，全力防堵風險。

食安處呼籲，民眾應立刻檢查家中雞蛋，若發現來自「文雅畜牧場」，或產品溯源編號為「5140072715」（盤蛋）、「I47045」（洗選蛋），應立即停止食用。消費者可持購買單據或發票，向原購買通路辦理退換貨，以保障自身權益。

