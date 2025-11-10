　
連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

▲連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」，痛到剪不了髮,蔡逸松。（圖／記者游瓊華攝）

▲醫師蔡逸松表示，負責舉手功能的「棘上肌」肌腱已出現鈣化，就像肩膀裡長了小石頭，才會引發劇痛與活動受限。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

以「雙手三刀流」剪髮技術聞名的台中50歲髮型設計師Alice，是許多婚紗公司的特約造型師，年底旺季更是新娘們的指定人選。沒想到九月初，她一覺醒來右肩竟劇痛到完全舉不起來，連最基本的剪刀都拿不穩，連吃三天止痛藥也沒用，只能被迫停工，讓她心急如焚，就醫檢查後才發現，罪魁禍首竟是「鈣化性肌腱炎」。

衛福部台中醫院復健科醫師蔡逸松指出，Alice就醫時以為只是睡姿不良，但X光與超音波檢查顯示，她負責舉手功能的「棘上肌」肌腱已出現鈣化，就像肩膀裡長了小石頭，才會引發劇痛與活動受限。起初她接受消炎藥、熱療等方式，但效果有限，眼看年底的新娘們都在等她，Alice決定接受「體外震波治療」。

▲連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」，痛到剪不了髮,蔡逸松。（圖／記者游瓊華攝）

▲醫師蔡逸松透過震波治療是利用高能量聲波將鈣化點「擊碎」，促進組織再生與修復，解決病患痛楚。（示意圖，非當事人／記者游瓊華攝）

蔡逸松解釋，震波治療是利用高能量聲波將鈣化點「擊碎」，促進組織再生與修復。幸運的是，在經過三週的治療後，Alice的疼痛大幅改善，不僅能輕鬆舉手，更能靈活操作剪刀，順利重返職場，趕上為年底新嫁娘打造最美造型。

蔡逸松提醒，鈣化性肌腱炎好發於40至60歲族群，若無外傷卻突然肩膀劇痛，應盡速就醫。此外，接受震波治療後一週內，應避免熱敷、泡湯或服用人蔘，以免加劇發炎反應，若有紅腫疼痛可用冰敷緩解。

壯年男遊越南染「類鼻疽」病重

壯年男遊越南染「類鼻疽」病重

一名40多歲男子去年到越南旅遊，回國後因為右胸疼痛發燒而就醫，曾經到某區域醫院查不出病因，後續到員榮醫院因為肺部發炎被收治住院，且病情變化快速，一度得靠葉克膜維生，檢驗確認患者感染「類鼻疽桿菌」後對症下藥保命，但卻因為敗血症得四肢截肢，所幸患者堅強積極配合治療，裝上義肢且經過辛苦的訓練復健，現在可以靠助行器在家中穩定行走。

蔣萬安閃到腰！醫示警天冷更容易發生

蔣萬安閃到腰！醫示警天冷更容易發生

他長期下背痛無法正常走路　醫1招克服頑固疼痛

他長期下背痛無法正常走路　醫1招克服頑固疼痛

筋膜槍放鬆肌肉夯！醫示警「6情況應該避免」

筋膜槍放鬆肌肉夯！醫示警「6情況應該避免」

花蓮醫背景曝光！「物理治療師考上中醫」4語言看診

花蓮醫背景曝光！「物理治療師考上中醫」4語言看診

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

