連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

▲醫師蔡逸松表示，負責舉手功能的「棘上肌」肌腱已出現鈣化，就像肩膀裡長了小石頭，才會引發劇痛與活動受限。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

以「雙手三刀流」剪髮技術聞名的台中50歲髮型設計師Alice，是許多婚紗公司的特約造型師，年底旺季更是新娘們的指定人選。沒想到九月初，她一覺醒來右肩竟劇痛到完全舉不起來，連最基本的剪刀都拿不穩，連吃三天止痛藥也沒用，只能被迫停工，讓她心急如焚，就醫檢查後才發現，罪魁禍首竟是「鈣化性肌腱炎」。

衛福部台中醫院復健科醫師蔡逸松指出，Alice就醫時以為只是睡姿不良，但X光與超音波檢查顯示，她負責舉手功能的「棘上肌」肌腱已出現鈣化，就像肩膀裡長了小石頭，才會引發劇痛與活動受限。起初她接受消炎藥、熱療等方式，但效果有限，眼看年底的新娘們都在等她，Alice決定接受「體外震波治療」。

▲醫師蔡逸松透過震波治療是利用高能量聲波將鈣化點「擊碎」，促進組織再生與修復，解決病患痛楚。（示意圖，非當事人／記者游瓊華攝）



蔡逸松解釋，震波治療是利用高能量聲波將鈣化點「擊碎」，促進組織再生與修復。幸運的是，在經過三週的治療後，Alice的疼痛大幅改善，不僅能輕鬆舉手，更能靈活操作剪刀，順利重返職場，趕上為年底新嫁娘打造最美造型。

蔡逸松提醒，鈣化性肌腱炎好發於40至60歲族群，若無外傷卻突然肩膀劇痛，應盡速就醫。此外，接受震波治療後一週內，應避免熱敷、泡湯或服用人蔘，以免加劇發炎反應，若有紅腫疼痛可用冰敷緩解。