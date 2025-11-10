　
地方 地方焦點

台南查核芬普尼問題蛋佳里店7盒已下架　全市通路未再販售

▲台南市衛生局查核蛋品來源，已確認販售點將問題批號全面下架。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」溯源碼 I47045-251023C 檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標事件，台南市衛生局啟動溯源稽查，並於11月7日完成首波下架作業。

經比對來源後，涉案批號產品包括「悠活鮮蛋／10粒裝」及「初卵頭窩蛋／10粒裝」，曾流向全聯台南店及佳里店。衛生局到場查核後，確認台南店近一個月未再進貨相關產品，佳里店剩餘7盒已全數下架，並張貼公告提醒民眾，目前尚無退貨情形。

衛生局10日進一步擴大市場溯源，會同市府消保官巡查台南市各大通路，共查覈7家業者，均未販售溯源碼 I47045 系列之9項問題產品，顯示市面流通已受控。台南市衛生局今年截至目前共抽驗40件蛋品動物用藥殘留，其中24件同步加驗農藥殘留，結果全部符合規定，後續仍將持續監測市售蛋品。

衛生局提醒，販售業者應向供應商索取自主檢驗報告並妥善保存交易證明，以利源頭追查；如遇產品檢出動物用藥或農藥問題，能迅速啟動回收與通報。

衛生局長李翠鳳呼籲，消費者購買雞蛋等農畜產品時，應優先選擇具有生產履歷或信譽良好的品牌，避免來源不明產品，並建議多元攝取不同食材以獲得均衡營養。若民眾對食品衛生有疑問，可撥打衛生局食品藥物管理科免費專線 0800-285-000 洽詢。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

通路販售問題蛋芬普尼

