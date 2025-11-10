蘋果用戶注意！iPhone找回簡訊藏陷阱　全球爆發新型釣魚詐騙

▲詐騙訊息。（圖／NCSC）

記者吳立言／綜合報導

根據科技媒體 BleepingComputer 報導，瑞士國家網路安全中心（NCSC）近日發布警告，指出一種針對 iPhone 遺失用戶 的新型釣魚詐騙正迅速蔓延。詐騙者會偽裝成「蘋果找回通知」，誘騙失主點擊惡意連結並輸入 Apple ID 憑證。

NCSC 指出，這些詐騙分子利用失主急於尋回手機的心理，透過 SMS 或 iMessage 傳送偽造訊息，內容聲稱「您的 iPhone 已被找到」，甚至包含正確的機型、顏色與地點資訊，以增加可信度。

報導指出，詐騙簡訊內的連結會導向一個 高仿的 Apple「查找」登入頁面，一旦使用者輸入帳號密碼，資料將立即被竊取。不法分子獲得憑證後，主要目的是移除「啟用鎖（Activation Lock）」，藉此重置並轉售被盜設備。

啟用鎖是蘋果防止裝置遭盜用的重要安全機制，目前沒有任何技術可繞過，因此釣魚詐騙成為歹徒解鎖的唯一途徑。

NCSC 建議民眾：

切勿點擊 任何未經請求的簡訊或郵件連結；

遺失手機後應僅透過 官方「查找」App 或 iCloud 網頁 操作；

若需留聯絡方式，應使用專用或次要信箱；

為 SIM 卡設定 PIN 碼，避免門號被盜用；

記住！蘋果不會以簡訊或郵件主動通知用戶設備被找回。