　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果用戶注意！iPhone找回簡訊藏陷阱　全球爆發新型釣魚詐騙

▲▼ 。（圖／NCSC）

▲詐騙訊息。（圖／NCSC）

記者吳立言／綜合報導

根據科技媒體 BleepingComputer 報導，瑞士國家網路安全中心（NCSC）近日發布警告，指出一種針對 iPhone 遺失用戶 的新型釣魚詐騙正迅速蔓延。詐騙者會偽裝成「蘋果找回通知」，誘騙失主點擊惡意連結並輸入 Apple ID 憑證。

NCSC 指出，這些詐騙分子利用失主急於尋回手機的心理，透過 SMS 或 iMessage 傳送偽造訊息，內容聲稱「您的 iPhone 已被找到」，甚至包含正確的機型、顏色與地點資訊，以增加可信度。

報導指出，詐騙簡訊內的連結會導向一個 高仿的 Apple「查找」登入頁面，一旦使用者輸入帳號密碼，資料將立即被竊取。不法分子獲得憑證後，主要目的是移除「啟用鎖（Activation Lock）」，藉此重置並轉售被盜設備。

啟用鎖是蘋果防止裝置遭盜用的重要安全機制，目前沒有任何技術可繞過，因此釣魚詐騙成為歹徒解鎖的唯一途徑。

NCSC 建議民眾：

切勿點擊 任何未經請求的簡訊或郵件連結；

遺失手機後應僅透過 官方「查找」App 或 iCloud 網頁 操作；

若需留聯絡方式，應使用專用或次要信箱；

為 SIM 卡設定 PIN 碼，避免門號被盜用；

記住！蘋果不會以簡訊或郵件主動通知用戶設備被找回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」　氣象署最新說明
快訊／高雄重大火警！寶珠里活動中心陷火海
賓賓哥不忍了！提告圤智雨　恐嚇內容曝光
賭上台大大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」：少1天請雞排+珍
高雄規模5.3極淺層地震　氣象署：3天內留意規模5餘震
快訊／高雄規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／13:00發生有感地震！震度估3級以上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果用戶注意！iPhone找回簡訊藏陷阱　全球爆發新型釣魚詐騙

Apple Fitness+服務未來恐生變　蘋果內部傳出「審查中」

「4G吃到飽」爆聯合下架？經銷通路紛停售　NCC表態：服務持續

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

蘋果用戶注意！iPhone找回簡訊藏陷阱　全球爆發新型釣魚詐騙

Apple Fitness+服務未來恐生變　蘋果內部傳出「審查中」

「4G吃到飽」爆聯合下架？經銷通路紛停售　NCC表態：服務持續

買房別靠感覺了！東森房屋AI超慧選　一鍵挑出你的命定好房

日本拉麵店慘遭熊襲擊！男店員「勇猛狠甩」　滿臉鮮血繼續工作

亞洲首例！46歲男「切半顆心臟」無心跳血壓　台大模擬人工心臟救命

「500姐」騙12年了！一句「少找錢」詐雙北　法官怒批輕罰沒用

韓妞小臉妝2關鍵！光影修容立體輪廓　髮根蓬鬆臉型緊緻自拍不用找角度

鄭麗文拜共諜遭綠嗆「敵我不分」　國民黨：思想不應被打壓

快訊／高雄寶珠里活動中心陷火海　黑煙衝天波及雙B嚇人畫面曝

高雄規模5.3地震　台鐵斗南=新營間降速行駛

「天生無腦」被醫判活不到5歲！　她奇蹟慶祝20歲生日

鄭麗文追思共諜　民進黨嗆「敵我不分」：淪統戰幫兇

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

3C家電熱門新聞

「4G吃到飽」爆聯合下架？NCC表態：服務持續

Apple Fitness+傳遭蘋果內部審查

iPhone 18 Pro傳導入可變光圈與透明背蓋

蘋果傳年付10億租用Gemini模型

三星S26 Ultra傳升級3倍長焦鏡頭

iOS 26.2 Beta登場　多項介面同步優化

亞馬遜推出Kindle AI翻譯功能

蘋果回應Face ID不用鏡頭　網友瘋實測

燦坤搭普發一萬熱潮

三創驚爆人潮「搶買旅拍神機」

蘋果用戶注意！iPhone找回簡訊藏陷阱

「3類人」今起LINE不能用了！這幾款iPhone遭淘汰

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

iPhone 18 Pro傳將換上全新「神秘」配色

更多熱門

相關新聞

私吞680萬爽玩做醫美　詐團「賣慘求輕判」SOP曝

私吞680萬爽玩做醫美　詐團「賣慘求輕判」SOP曝

檢警日前破獲1個車手集團，19名被告依投資詐騙集團指示，層層轉交投資詐騙所得的不法款項，總金額上千萬元，結果其中1名藍姓男子私吞680萬元贓款，帶著妻子、義子吃喝玩樂，用被害人的血汗錢付了3輛汽、機車貸款，還去做醫美，落網才擔心詐團找親友報復。台北地檢署依法起訴並揭露詐團賣慘求輕判技倆。

緬甸掃蕩KK園區　軍方拆除148棟建築

緬甸掃蕩KK園區　軍方拆除148棟建築

獨力養7孫「1人身心障礙」嬤當車手判10月

獨力養7孫「1人身心障礙」嬤當車手判10月

太子集團2陸籍幹部曾多次來台　移民署：以旅遊觀光入境

太子集團2陸籍幹部曾多次來台　移民署：以旅遊觀光入境

柬埔寨逮捕658詐騙犯！包含32台人

柬埔寨逮捕658詐騙犯！包含32台人

關鍵字：

詐騙iPhoneNCSC釣魚FindMy

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

那對夫妻妮妮突不適送醫

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面