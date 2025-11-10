從爛尾案學一課！　專家教你裝潢「履約保證」避坑術

▲民眾面對裝修的心態應與買房一樣，若能採「履約保證」等於多層保障。（圖／翻攝自吳翃毅臉書）

圖文／鏡週刊

新北土城「世界花園」爆出裝潢爛尾案，「裝修黑洞」再度浮上檯面。專家提醒3大事前自保措施：查業者、看合約、控金流，必要時能採「住保履約」由第3方保管價金，藉此提升雙方保障，避免血汗錢付諸流水。

土城世界花園爆出裝潢爛尾，受害住戶恐拿不回大筆裝潢款，入住新家更是遙遙無期；國內裝修業制度不明、業者品質參差不齊，藏有大片雷區，究竟民眾該如何自保？

「查證證照，比看粉絲專頁、YT影片或廣告來得重要。」新北市建築師公會、建築物室內裝修委員會林泊彣建築師說，消費者容易被作品和漂亮話術吸引，特別是網路時代，許多廣告打出「設計師品質、工班價格」等行銷包裝話術，但真正該留意的是業者是否具備合法登記資格。

他提醒，合法公司須包含「室內裝修」字樣，並完成商業登記、領有「建築物室內裝修業登記證」，且負責人最好有「建築物室內裝修專業技術人員登記證」，消費者能到「全國建築管理資訊系統入口網」查詢。

再來，若報價遠低於市場行情也要特別小心，「為什麼能便宜那麼多？差額從哪裡回收？別因小（價格）失大（品質），踏進『低價陷阱』。」林泊彣提醒，要是發生糾紛，除了訴諸法律，也可向主管機關（內政部國土署）、公會（室內設計裝修商業同業公會）或住保會（住宅消保會）申訴，由第三方介入調處。

另外，團隊規模、有無實體辦公室，也能檢核公司經營能力，林泊彣指出，資本額低於100萬元遇到賠償恐無力履約；而估價單應詳細條列項目、數量、單位、型號、品牌、尺寸等，且能提出材料證明，避免「一式估價單」，且不得以「同級品」模糊帶過，設計圖也應以一比一比例出圖，供最後驗收。

消基會房屋委員會丁福委員指出，簽約前應採用內政部公版契約，包括：建築物室內裝修設計委託及工程承攬、建築物室內裝修設計委託、建築物室內裝修工程承攬等，並諮詢律師意見、增訂補救條款，例如催告後多久復工、自動解約條件與違約罰則等，甚至可至法院公證。

事實上，為預防消費糾紛、保護消費者權益並促進定型化契約公平化，國土署已就「應記載及不得記載事項」研商修正草案且召開會議，只是相關程序持續進行中。

無論如何，民眾面對裝修的心態該與買房一樣，採「履約保證」方式將價金交由第三方保管，雙方都能安心。「畢竟錢在誰的手上，誰就有話語權，與其事後追討，不如事前做好保障。」住保會顧問吳翃毅說，民眾可提醒業者採履約保證付款方式，以此檢視業者態度，若是願意，自然具備一定安全度。

「住保履約」制度是住保會透過銀行信託、以「專款專用」方式管理資金，特別是款項會依驗收進度分階段撥付，業者必須完成工程才能領款，避免民眾提前將價金暴露在風險中，手續費為總價金的1%；此外，契約也必須採用住保會版本，明訂雙方權利義務與驗收流程，避免出現「球員兼裁判」、條款不對等情形。



