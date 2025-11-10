快訊／13:00南部發生有感地震！震度估3級以上

生活中心／台北報導
根據中央氣象署地震速報，今天下午1時0分左右南部地區發生有感地震，預估震度3級以上地區包括南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東。詳細地震資訊，稍後由中央氣象署說明，《ETtoday新聞雲》將追蹤報導。
【你可能也想看】
►快訊／13:00高雄規模5.3極淺層地震 最大震度4級、13縣市有感
►高雄規模5.3極淺層地震 氣象署：3天內留意規模5餘震
►LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」 氣象署最新說明
[廣告]請繼續往下閱讀...
生活中心／台北報導
根據中央氣象署地震速報，今天下午1時0分左右南部地區發生有感地震，預估震度3級以上地區包括南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東。詳細地震資訊，稍後由中央氣象署說明，《ETtoday新聞雲》將追蹤報導。
【你可能也想看】
►快訊／13:00高雄規模5.3極淺層地震 最大震度4級、13縣市有感
►高雄規模5.3極淺層地震 氣象署：3天內留意規模5餘震
►LIVE／規模5.3地震「4縣市國家警報響」 氣象署最新說明
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響