民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

成長不掉隊！統一蜜豆奶「營養+豆奶」隨時補充

▲▼ 蜜豆奶 。（圖／周宸亘）

▲陪伴無數孩童成長的統一蜜豆奶，推出全新產品系列「營養+豆奶」系列，不僅延續了經典香濃口感，更全面升級了營養價值。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

孩子一天的成長營養所需可能超乎爸媽想像，從早晨趕著上學、到上課時要專注，再到放學後玩樂，營養攝取能否跟上需求，關係到成長與學習狀態。因此，在5~12歲的關鍵發育階段，蛋白質與均衡營養的補給，更是體力、學習力的重要基礎，而如何讓孩子在日常中，攝取到對成長有幫助的食品或飲料，也成為家長們的重要挑戰。

在爸媽積極尋找健康補給解方的同時，長年深受家庭信賴的統一蜜豆奶，貼心推出全新「營養+豆奶系列」，是孩子成長路上最實用、最貼心的點心夥伴，一瓶有6.5克的蛋白質，近似於一顆雞蛋蛋白質含量*，亦是滿足孩子1/2餐的蛋白質所需*，能為孩子的成長與發育打下穩固基礎。此外，豆奶產品有卵磷脂，卵磷脂也有益於思緒靈活、提升學習力。

▲▼（業配）統一蜜豆奶。（圖／記者周宸亘攝）

▲統一蜜豆奶營養+豆奶系列，一瓶有6.5克蛋白質，且比原先的雞蛋蜜豆奶減糖25%，共有原味、草莓、牛奶三種口味。（圖／記者周宸亘攝）

統一蜜豆奶新品「營養+豆奶系列」以深受大小朋友喜愛的雞蛋口味為減糖基準，全系列減糖25%，維持豆奶風味的平衡，讓孩子愛喝的順口度不變，不管是早餐搭配吐司、當放學後的點心，或是運動後的補給，都能即開即飲專屬於他們的大大能量，使成長過程的每一步都充滿活力。

▲▼ 蜜豆奶 。（圖／周宸亘）

▲（圖／記者周宸亘攝）

「營養+豆奶系列」推出三款受歡迎的口味：原味(根據雞蛋蜜豆奶升級)、牛奶口味以及草莓口味，滿足孩子多元味蕾，10月31日起正式上市全台家樂福量販與便利購，及全台7-ELEVEN門市也有販售原味與牛奶口味。在成長路上隨時充滿活力，每天從這一瓶輕鬆開始，讓爸媽安心、孩子開心！

*「滿足1/2餐蛋白質所需」計算標準：「衛福部健康署-國人膳食營養素參考攝取量第八版總表」，4–6歲孩童每日蛋白質攝取建議量為 30公克，若一日攝取三餐，一餐即需要 10公克蛋白質，相當於 2瓶統一蜜豆奶之蛋白質含量。
*一瓶有6.5克蛋白質約等於一顆雞蛋蛋白質計算基準：參考衛福部食品營養成分資料庫，其一顆雞蛋(53.5g)的蛋白質平均含量為6.8g，約等於一瓶統一蜜豆奶營養+豆奶蛋白質含量(6.5g)。

 

成長不掉隊！統一蜜豆奶「營養+豆奶」隨時補充

統一蜜豆奶豆奶小孩成長發育蛋白質

