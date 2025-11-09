從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

▲阿罩霧草地音樂會以「共振阿罩霧」為主題，成功吸引超過千名遊客到訪，為霧峰的秋日注入了音樂、文創與永續的多元活力。（圖／參山處提供）



記者游瓊華／台中報導

台中霧峰的立法院民主議政園區，在剛過去的週末（8日、9日）一改平日的肅靜氛圍，化為一片熱鬧的草地舞台。由交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦的「阿罩霧草地音樂會」，以「共振阿罩霧」為主題，成功吸引超過千名遊客到訪，為霧峰的秋日注入了音樂、文創與永續的多元活力。

參山處長曹忠猷表示，霧峰擁有豐富的歷史古蹟與自然風光，此次活動旨在將文化與旅遊深度結合，打造獨具地方特色的觀光品牌。活動不僅是單純的音樂表演，更透過「低碳騎旅」、「特色市集」與「光影調酒秀」等創新規劃，提供民眾沉浸式的在地體驗，期望讓霧峰成為中台灣秋冬旅遊的新亮點。

其中，「低碳騎旅導覽」由霧峰觀光大使陳永進教授帶隊，引導民眾騎乘單車穿梭於光復新村、亞洲大學美術館與林家花園之間，以環保的方式感受在地文史風貌。而霧峰區農會也大方贊助初霧清酒試飲，結合專業調酒師的現場表演，讓民眾在微醺中享受秋夜。

音樂會的演出陣容橫跨主流與獨立音樂，邀請到溫蒂漫步、李芷婷等知名歌手，也提供舞台給在地青年學子，如光正國小戰鼓隊、亞洲大學黑泡泡熱舞社等團體，展現了霧峰深厚的藝術能量與世代傳承。

除了聽覺饗宴，現場超過40個攤位組成的市集更是一大亮點。市集規劃為「食在有感」、「文創選物」、「永續拾光」等五大專區，從在地農產到環保手作，內容豐富。特別的是，參山處在「永續拾光」區設置了義賣攤位，將同仁捐出的二手良品進行販售，所得全數捐贈慈善團體，具體實踐資源循環的永續理念。

立法委員何欣純也到場支持，她認為這次活動成功凝聚了在地能量，透過音樂、文化與農食的交織，讓更多人看見霧峰的魅力，是將霧峰推向全國、甚至國際的重要一步。參山處也預告，將於11月中旬在台北華山文創園區舉辦「區域觀光圈市集日」，持續推廣中台灣的觀光特色。