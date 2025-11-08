帳戶幫轉帳卻無罪「未動用錢還報案」法院認證他是受害人

▲彰化男子被通知帳戶遭盜用，協助轉帳遭依加重詐欺罪嫌起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名賴姓男子因提供自身銀行帳戶並協助轉帳，被檢方依加重詐欺與洗錢罪起訴。但法院審理後發現，賴男不僅同樣遭到詐騙，還在發現異常後主動報案，法院認定「罪證不足」，判決無罪，全案仍可上訴。

依據判決書，這起案件發生在2022年9月，詐騙集團同時對被害男子「阿明」和賴姓男子下手。阿明接到假冒博客來客服的電話，謊稱系統遭駭客入侵導致信用卡重複扣款，需要操作解除，他把錢分別匯入賴男的2家銀行帳戶內，結果被騙走5萬7970元。

同一時間，賴男也接到自稱「全家福客服經理」的來電，聲稱他的帳戶被盜用，需要透過銀行解除問題，隨後就有「銀行客服經理」指導他操作帳戶。在不知情下，轉出相同金額，成了詐騙集團的「人頭帳戶」。檢方認為，這種「隨到隨轉」的模式顯示賴男與詐騙集團有密切配合，因此將賴起訴。

但法院卻有不同見解，合議庭提出多項無罪理由，首先，賴男並未將帳戶「交付」給他人使用，仍親自控管帳戶，與一般賣帳戶的車手不同；其次，他在轉帳後不到2小時就主動到派出所報案，顯示確實受騙；最後，他的工作經歷單純（螺絲加工、五金操作），社會經驗有限，可能無法識破精密詐騙話術，無法證明賴男有「不確定故意」參與詐騙，既然存在合理懷疑空間，作出無罪判決。