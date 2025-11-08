噁男裸體躲車門後尿尿、DIY...還進超商買優酪乳　判拘40天

▲彰化1名男子站在某超商前裸體尿尿DIY。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名李姓男子戴口罩今年6月間在深夜時分，將車輛停放在某超商前，直接在駕駛座上裸露生殖器並當眾DIY，整個過程長達十多分鐘，被路過民眾目擊報案。經過檢警偵辦事證明確依涉公然猥褻罪嫌起訴，法院近日審結，判處李男拘役40天，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，今年6月17日晚上11點53分，李男駕駛自小客車來到某超商前，將車輛停放在店門口，將車門打開後，躲在車門後面將生殖器露出把玩，完全無視來往車輛與行人。

一旁有民眾目擊，清楚看到李男的不雅行為，當時李男打開副駕駛座車門，先是小便，接著連續DIY動作。更令人難以置信的是，李男在完成公然猥褻行為後，竟然光著上身、若無其事地穿好褲子走進超商，佯裝成一般顧客購買優酪乳，鎮定自若的表現與先前的行為形成強烈對比。

警方接獲報案後，立即調閱現場監視器畫面，清楚拍下李男的全部犯罪過程。畫面顯示李男在進行猥褻行為時，當有其他用路人經過時，他會暫時收斂行為，等待人群離開後又繼續動作，前後過程持續約十多分鐘。警方根據車牌號碼迅速鎖定李男身份並通知到案說明。

李男到案後在警詢和偵查中均坦承犯行，但他供稱自己也不明白為何會做出如此不雅行為，強調對該超商並無特定針對性，並對自己的行為感到愧疚後悔。然而，監視器畫面清楚記錄他的行為，讓檢方認定犯罪事證明確。

彰化地方法院審理後認為，李男在公共場所公然為猥褻行為，已觸犯刑法第234條第1項的公然猥褻罪。法官考量其坦承犯行，態度尚可，但行為已嚴重影響社會風化和公共秩序，因此判處拘役40天，如易科罰金以1千元折算1日，共需繳納4萬元罰金。