檳榔攤掩護兄弟聯手製毒...女朋友也來幫忙　專賣8+9下場曝

▲散落在地板的毒品膠囊賣給8+9。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一對侯姓兄弟夥同弟媳以檳榔攤作掩護，製作毒咖啡包，更將毒品偽裝成膠囊專門賣給附近8+9使用，從製造到銷售一條龍作業。全案經彰化地方法院審理，皆依違反毒品危害防制條例，侯姓兄弟檔分別遭判處5年4月、4年6月徒刑，曾姓弟媳則獲判2年、緩刑5年。

根據判決書指出，侯姓兄弟（34歲、29歲）夥同弟媳，明知甲基甲基卡西酮是第三級毒品，竟從2024年3月起，以每包5元的微薄代價，提供毒品原料給弟，指示他混合果汁粉後分裝成毒咖啡包，向上游取得K他命、卡西酮等原料後，由弟弟承租套房作為製造毒咖啡包場所，再將所製毒品藉由哥哥以檳榔攤作為掩護販賣牟利。

▲將毒品咖啡包放在臉盆再將每包分裝成50包販售。（圖／ETtoday資料照）

這個製毒過程分工細膩，還特別將毒品偽裝成膠囊，侯弟認為原料太苦，為此特別上網購買果汁粉作為添加物，還購入封口機等設備，並找來時任曾姓女友及一名顏姓未成年少年幫忙。四人分別在彰化市兩處租屋套房內設立製毒工廠，分工合作大規模生產，以每50包為單位裝入夾鏈袋，專門賣給8+9。

警方當天在彰化市一處出租套房攻堅，當場查獲侯等4人正在製作毒咖啡包，人贓俱獲。總計查扣毒咖啡包1601包、半成品223包、毒膠囊791顆、K他命94.94公克、卡西酮毒品原料1包等證物，初估市價約200萬元。同時查獲犯罪所得6.2萬元、賓士休旅車一輛及大批製毒工具，包括封口機、磅秤、分裝杓、包裝袋等。

▲檢警前往攻堅。（資料示意圖／ETtoday資料照）

彰化地院審理時，法官認為侯宥廷是本案主謀，侯宥任是主要執行者，而曾女是受男友請託幫忙，參與程度較輕。三人雖均坦承犯行，但法官考量毒品對社會危害嚴重，對侯姓兄弟從重量刑。曾女因涉案程度較輕，且無前科，犯後態度良好，因此給予緩刑5年機會，但要求她必須提供200小時義務勞務及參加3場次法治教育，緩刑期間付保護管束，希望能導正其偏差行為。