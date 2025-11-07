鄭麗文出席共諜追思會！她怒嗆「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳煥丞攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨主席鄭麗文將於8日出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思對象包含被中共封為「烈士」的共諜吳石，引發各界譁然。對此，民進黨立委吳思瑤今（7）日晚間在臉書痛批，鄭麗文「敵我不分、輸誠媚共」，質疑她「到底在急什麼？乾脆加入共產黨好了啦！」

吳思瑤指出，吳石是中共滲透國民政府軍方的最高層級間諜，代號「密使一號」，曾竊取軍事機密協助中共，最終於1950年遭蔣介石下令槍決。她強調，若吳石等人任務成功，國民黨早已不存在，中華民國也早被消滅，如今國民黨主席卻祭拜叛國者，是對所有為國捐軀的國軍烈士與白色恐怖受難者的莫大羞辱。

吳思瑤直言，鄭麗文上任前派副主席蕭旭岑會見中共中央對台辦主任宋濤，為「兩黨合作共謀統一」搭台；上任後又要追思「中共烈士」，種種舉動顯示嚴重的價值偏差與國家認同錯亂，「鄭麗文不只是非不分，更是敵我不分」。

針對外界質疑她接受中共史觀、助長統戰氛圍，鄭麗文稍早回應，強調參加追思活動是基於「尊重政治思想自由」，盼藉此傳達兩岸和解與和平的訴求，讓悲劇不再重演。不過，民進黨方面則批評，該活動主軸已偏離「白色恐怖追思」本意，實際追思對象多為中共情報人員，等同讓國民黨與中共「並肩同台」，模糊敵我界線。