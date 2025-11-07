　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文出席共諜追思會！她怒嗆「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

▲▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳煥丞攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨主席鄭麗文將於8日出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思對象包含被中共封為「烈士」的共諜吳石，引發各界譁然。對此，民進黨立委吳思瑤今（7）日晚間在臉書痛批，鄭麗文「敵我不分、輸誠媚共」，質疑她「到底在急什麼？乾脆加入共產黨好了啦！」

吳思瑤指出，吳石是中共滲透國民政府軍方的最高層級間諜，代號「密使一號」，曾竊取軍事機密協助中共，最終於1950年遭蔣介石下令槍決。她強調，若吳石等人任務成功，國民黨早已不存在，中華民國也早被消滅，如今國民黨主席卻祭拜叛國者，是對所有為國捐軀的國軍烈士與白色恐怖受難者的莫大羞辱。

吳思瑤直言，鄭麗文上任前派副主席蕭旭岑會見中共中央對台辦主任宋濤，為「兩黨合作共謀統一」搭台；上任後又要追思「中共烈士」，種種舉動顯示嚴重的價值偏差與國家認同錯亂，「鄭麗文不只是非不分，更是敵我不分」。

針對外界質疑她接受中共史觀、助長統戰氛圍，鄭麗文稍早回應，強調參加追思活動是基於「尊重政治思想自由」，盼藉此傳達兩岸和解與和平的訴求，讓悲劇不再重演。不過，民進黨方面則批評，該活動主軸已偏離「白色恐怖追思」本意，實際追思對象多為中共情報人員，等同讓國民黨與中共「並肩同台」，模糊敵我界線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市中山區街頭鬥毆　雙方追砍...大打出手
214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦
李多慧深夜感性告白台灣：我會永遠愛你！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文出席共諜追思會！她怒嗆「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

陳柏惟嗆「認祖歸宗是落後」！網挖他拜陳氏宗祠影片：肥料在說話

NCC人事遭封殺卓榮泰怒轟無合作基礎　民眾黨批政治算計甩鍋在野

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

健保補充保費急煞車　卓榮泰指非定案：高收入者多負擔才是大原則

譴責翁達瑞消費鍾沛君遭性騷　藍黨團：民進黨為何縱容綠營學者

圓夢計劃助街舞少年闖蕩韓國　賴清德樂擺B-Boy姿勢

蘭嶼垃圾堆積千噸「地方難負荷」　陳瑩、莊瑞雄爭取千萬補助清運計畫

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

鄭麗文出席共諜追思會！她怒嗆「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

陳柏惟嗆「認祖歸宗是落後」！網挖他拜陳氏宗祠影片：肥料在說話

NCC人事遭封殺卓榮泰怒轟無合作基礎　民眾黨批政治算計甩鍋在野

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

健保補充保費急煞車　卓榮泰指非定案：高收入者多負擔才是大原則

譴責翁達瑞消費鍾沛君遭性騷　藍黨團：民進黨為何縱容綠營學者

圓夢計劃助街舞少年闖蕩韓國　賴清德樂擺B-Boy姿勢

蘭嶼垃圾堆積千噸「地方難負荷」　陳瑩、莊瑞雄爭取千萬補助清運計畫

明道張韶涵21年後合體重現《天國的嫁衣》！　畫面被讚：都沒變

開幕戰握手言和！三木肇強調交流價值大於勝負　樂天內戰先發出爐

Audi「全球銷量持續走跌」新車也救不了！官方公布最新關鍵轉折點

蘇澳冷凍廠氨氣外洩濃度飆升　消防機器人出動1小時解除警報

「咖哩大神」病了！　勇士柯瑞症狀變嚴重連兩戰休兵

71歲沈文程接下新代言了！　還當眾宣布明年有好消息

每天梳頭好處多！減少落髮更有效改善手腳冰冷

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

凡爾賽宮鏡廳微縮於陀飛輪錶中　萬寶龍工藝了得

花864萬元搞「赴陸登錄系統」？陸委會喊冤：只編了30萬元預算

【有種語言叫雙黃燈】後車暖心禮讓換車道 前車閃燈回謝

政治熱門新聞

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

國人今年赴陸失聯「已有178人」暴增3倍

協助太子集團核心成員關說入境？　林思銘：僅協助詢問流程

快訊／藍白表態「全封」4名NCC委員被提名人　人事同意權案過不了

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

健保新制急煞車　黃捷：不該拿散戶開刀

停砍公教年金　藍營喊培養人才遭洗版

陳柏惟嗆認祖歸宗是落後！拜陳氏宗祠影片被挖出

扯！鄭麗文將出席「追思共諜」活動　民進黨：切勿敵我不分

NCC委員人事案4人被藍白「全封」　行政院遺憾

藍新媒體部主任是Rapper　過往作品曝

鄭麗文出席共諜追思會！吳思瑤轟「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

更多熱門

相關新聞

扯！鄭麗文將出席「追思共諜」活動　民進黨：切勿敵我不分

扯！鄭麗文將出席「追思共諜」活動　民進黨：切勿敵我不分

國民黨席鄭麗文明日預計參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而，根據採訪通知，這場大會追思對象，正是1950年所破獲，中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，當年遭國民黨政府下令槍決。鄭麗文稍早受訪也證實將出席，民進黨今（7日）批評，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，是在肯定共諜行為嗎？

明出席白色恐怖秋祭大會惹議　鄭麗文：希望兩岸和解、兩岸和平

明出席白色恐怖秋祭大會惹議　鄭麗文：希望兩岸和解、兩岸和平

「挺郝正妹黨代表」董佳瑜接國際部主任　鄭麗文：給年輕人發揮舞台

「挺郝正妹黨代表」董佳瑜接國際部主任　鄭麗文：給年輕人發揮舞台

「總召無任期限制」是否支持傅崐萁續任？　鄭麗文：完全尊重黨團自主

「總召無任期限制」是否支持傅崐萁續任？　鄭麗文：完全尊重黨團自主

傅崐萁成萬年總召？　藍黨團解除內規「總召無任期限制」　

傅崐萁成萬年總召？　藍黨團解除內規「總召無任期限制」　

關鍵字：

政治鄭麗文吳思瑤白色恐怖共諜

讀者迴響

熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

樂天女神認了已分手！

國3貨車追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面