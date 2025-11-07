謝侑芯家屬出手！委任大馬律師「3大訴求」要求保全監視器畫面

▲謝侑芯家屬出手，委任大馬律師。（圖／翻攝自中國報）



記者董美琪／綜合報導

台灣女網紅謝侑芯命案發生至今第16天，根據大馬媒體《中國報》獨家掌握，謝侑芯家屬已正式委任具豐富刑事辯護經驗的馬來西亞律師團，啟動進一步法律行動，要求警方全面保存與案件相關的證據與監視影像。

家屬代表律師陳俊達受訪時指出，團隊已致函金馬警局刑事調查組，要求警方調取案發前後3小時內、涵蓋飯店大門、走廊、電梯及死者房間出入口等關鍵區域的監視器畫面，以確保所有證據完整留存。

他強調，警方應同時徹查所有持有房卡權限人員的出入紀錄，包括清潔人員與飯店職員，並釐清他們進出房間的具體時間與紀錄。此外，家屬也要求警方調閱酒店入住、退房資料及與案件相關人士在案發前後6小時內的通訊紀錄。

家屬代表律師陳俊達說，「家屬的主要訴求，是要確保所有證據完整保存，並能進行獨立分析。我們相信警方會以專業與公正的態度處理，家屬也會全力配合。」

他進一步指出，目前律師團隊主要協助家屬處理在馬來西亞的法律、行政及溝通事宜，並與執法單位、法醫與相關機構保持密切聯繫。自受委託以來，團隊已採取法律程序，保存所有與案件相關的物證與資料，以確保未來若需召開驗屍庭或進行司法程序時，能提供完整證據。

陳俊達表示，所有證據的原始性與完整性是團隊首要任務，這不僅符合法律規範，也體現家屬「查明真相」的立場始終如一。他補充，家屬目前提出三大訴求：一、查明命案真相。二、維護謝侑芯名譽。三、確保調查過程公平、透明。

律師團隊也強調，在警方尚未公布調查結果前，將持續以謹慎態度配合辦案，同時保留依法採取進一步民、刑事行動的權利。