桃園中壢自來水又傳爆管！　水公司：預計今晚8時恢復供水

▲桃園市經發局長張誠針對今（14）日中壢區五權里居民反映無水可用，立即趕往了解。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區五權里民反映家中用水有問題，部分高樓社區住戶無水可用，桃園市政府經發局長張誠上午會同水公司趕往了解，經水公司初步檢測研判是「五族二街」周邊水壓變低主因是水管破裂，但與本月7日龍潭三坑進水場爆管事件無直接關係。張誠表示，為避免民眾用水受到影響，已協調消防水車在不影響消防勤務前提下提供用水，停水時間若逾24小時，台水公司應加派水車提供用水。自來水二區處強調，預計今晚8時恢復正常供水。

針對中壢區五權里有里民昨天回報無水狀況，還上傳水管破裂時漏水影片，經發局長張誠今天上午會同水公司趕往五權里當地了解狀況，張誠指出，根據水公司昨晚回應，有加壓供應該區自來水，研判自來水大量往道路下滲透中，因上午搶修另一處路基掏空，今天則針對五權里水管破爆問題進行搶修。

▲桃園市經發局長張誠針對今（14）日中壢區五權里居民反映無水可用，協調消防水車工業用水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張誠向里民解釋，桃園市很多地方管線使用超過40年，最近地震頻繁，可能導致地下水管破裂，導致多處滲漏水，甚至因此掏空路基。市府將要求自來水公司先朝兩個方向優化，包括緊急遮斷閥設置，將災損控制一定範圍內；其次則是間接加壓設備觀念建立，因為民間高樓層房舍無低處水塔或間接加壓設備，若遇到供水吃緊狀況，水公司提供合乎標準的「低」水壓，亦無法滿足用戶抽水到樓層屋頂需求。

此外，針對里民反映若遭逢停水，台水公司提供之資訊不足，市府也已請民政局啟動區公所系統，主動探詢各區各里是否有供水不穩定問題，市府未來也會在不影響消防勤務前提下，調派消防水車支援，並聯絡水公司搶修。

此外，截至今天下午1時為止，市民反應無法正常供水情形還包括，平鎮區部份地區傳出破管，仍未獲得非正常供水；中壢區五權里水管破裂，目前還持續維修中，已派遣消防水車支援，目前尚無缺水狀況。