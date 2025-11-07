健保補充保費「480萬人變提款機」　她曝郭台銘要繳多少：是200倍

▲衛福部研議健保補充保費三大改革方案。（圖／記者洪巧藍攝）

衛福部研議健保補充保費三大改革方案，其中利息、股利、租金的補充保費改採年度結算制。針對健保補充保費，時代力量黨主席王婉諭表示，這個方向根本是錯的，「找中產階級、小資族開刀，不過是推遲面對問題的時間，把480萬人當提款機」。

王婉諭在臉書上發文表示，「找小資族扛健保財務黑洞？找錯人了！」她是奈米存股族，這次補充保費的調整草案，對她影響其實不大，但她要為受到影響的480萬民眾發聲，因為這個政策方向根本就是錯的，「健保找財源，政府找錯對象了」。

王婉諭進一步指出，「年度累計2萬元的門檻，等於每個月只要領1667元股利就會被課補充保費。衛生福利部希望從這 480 萬人，增加100～200億的補充保費收入。這是什麼概念？以台股平均4%殖利率計算，只要有50萬元的股票投資就會達標。這是一個工作幾年、認真存錢的年輕上班族，很可能就會被納入的門檻」。

如果是領很多股利的大戶呢？王婉諭表示，「扣繳上限從1000萬提高到5000萬，1000名高所得者，預計增加多少6億元保費收入。480萬小資族要扛100到200億的增收目標，而1000人的大戶卻只要扛6億。這是『量能付費』嗎？」

王婉諭認為，「如果真要從股利所得多課補充保費，為什麼不直接取消扣繳上限？為什麼年領上億股利的大戶，只要扣繳5000萬就封頂？以今年可領到約100億鴻海股利的郭台銘來說，不設上限，要繳 2.11億的補充保費；5000萬上限的話，只要繳105.5萬，整整差了200倍！」

王婉諭接著說，更讓人質疑的是，「從股利收補充保費的合理性」，因為「股利，是公司已經繳過20%營所稅的稅後盈餘。分給股東後，股東要繳綜所稅，現在還要繳補充保費。這已經是剝三層皮了。如果真的把股利剝三層皮，那是不是要考慮一下其他的資本利得？」如果只是因為「影響範圍太大、行政成本太高」，就找小資存股族開刀，不免讓人覺得柿子挑軟的吃。

王婉諭也點出問題的源頭，「說穿了，今天的困境，根源就在2013年上路的二代健保。當初歷經扁、馬兩任政府規劃的『家戶總所得制』，因為『因改革幅度甚大，不易凝聚社會共識』，最後只好推出了奇形怪狀的變形版二代健保，把六大類所得拉出來單獨收補充保費，既不能真實反映家戶負擔能力，又製造了一堆不公平」。

王婉諭接續指出，「蔡英文政府上任前，也再次主張朝向『家戶總所得制』的改革方向，但沒有具體進度。健保的財務很困難，不全面改革開源，是很難持續下去的。找一些小財源來幫健保續命，找中產階級、小資族開刀，不過是推遲面對問題的時間，把480萬人當提款機。」

最後，王婉諭表示，她有看到行政院長卓榮泰指示衛福部「暫緩規劃」補充保費政策，那既然這樣，就請行政院不要在細微末節上打轉，「打開過去的政策白皮書，重啟健保改革吧」。