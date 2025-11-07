　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健保補充保費「480萬人變提款機」　她曝郭台銘要繳多少：是200倍

 ▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部研議健保補充保費三大改革方案。（圖／記者洪巧藍攝）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部研議健保補充保費三大改革方案，其中利息、股利、租金的補充保費改採年度結算制。針對健保補充保費，時代力量黨主席王婉諭表示，這個方向根本是錯的，「找中產階級、小資族開刀，不過是推遲面對問題的時間，把480萬人當提款機」。

王婉諭在臉書上發文表示，「找小資族扛健保財務黑洞？找錯人了！」她是奈米存股族，這次補充保費的調整草案，對她影響其實不大，但她要為受到影響的480萬民眾發聲，因為這個政策方向根本就是錯的，「健保找財源，政府找錯對象了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王婉諭進一步指出，「年度累計2萬元的門檻，等於每個月只要領1667元股利就會被課補充保費。衛生福利部希望從這 480 萬人，增加100～200億的補充保費收入。這是什麼概念？以台股平均4%殖利率計算，只要有50萬元的股票投資就會達標。這是一個工作幾年、認真存錢的年輕上班族，很可能就會被納入的門檻」。

如果是領很多股利的大戶呢？王婉諭表示，「扣繳上限從1000萬提高到5000萬，1000名高所得者，預計增加多少6億元保費收入。480萬小資族要扛100到200億的增收目標，而1000人的大戶卻只要扛6億。這是『量能付費』嗎？」

王婉諭認為，「如果真要從股利所得多課補充保費，為什麼不直接取消扣繳上限？為什麼年領上億股利的大戶，只要扣繳5000萬就封頂？以今年可領到約100億鴻海股利的郭台銘來說，不設上限，要繳 2.11億的補充保費；5000萬上限的話，只要繳105.5萬，整整差了200倍！」

王婉諭接著說，更讓人質疑的是，「從股利收補充保費的合理性」，因為「股利，是公司已經繳過20%營所稅的稅後盈餘。分給股東後，股東要繳綜所稅，現在還要繳補充保費。這已經是剝三層皮了。如果真的把股利剝三層皮，那是不是要考慮一下其他的資本利得？」如果只是因為「影響範圍太大、行政成本太高」，就找小資存股族開刀，不免讓人覺得柿子挑軟的吃。

王婉諭也點出問題的源頭，「說穿了，今天的困境，根源就在2013年上路的二代健保。當初歷經扁、馬兩任政府規劃的『家戶總所得制』，因為『因改革幅度甚大，不易凝聚社會共識』，最後只好推出了奇形怪狀的變形版二代健保，把六大類所得拉出來單獨收補充保費，既不能真實反映家戶負擔能力，又製造了一堆不公平」。

王婉諭接續指出，「蔡英文政府上任前，也再次主張朝向『家戶總所得制』的改革方向，但沒有具體進度。健保的財務很困難，不全面改革開源，是很難持續下去的。找一些小財源來幫健保續命，找中產階級、小資族開刀，不過是推遲面對問題的時間，把480萬人當提款機。」

最後，王婉諭表示，她有看到行政院長卓榮泰指示衛福部「暫緩規劃」補充保費政策，那既然這樣，就請行政院不要在細微末節上打轉，「打開過去的政策白皮書，重啟健保改革吧」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
協助太子集團核心成員關說入境？　藍委：僅協助詢問流程
健保補充保費「480萬人變提款機」　她曝：找錯對象
NCC委員4人被藍白「全封」！　行政院遺憾：將影響民眾權益
普發1萬元別亂花！達人精挑4檔ETF　穩領4%息
才爆「熱戀玖壹壹春風」郭書瑤露面了　認他霸氣承諾：我照顧你

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】歐客佬啡嚐回饋檔　即日起至11/16精品咖啡買1送1

退休師反年改喊「繳不起房貸」！他酸：週休7日、月領5萬真苦

健保補充保費「480萬人變提款機」　她曝郭台銘要繳多少：是200倍

文策院、鏡文學合作「開發10部影視」　真實女殺人案將改編劇集

台中大安肉品市場拍出629隻豬　平均成交價每公斤98元

豬市解封首日「每公斤96至106元」　農業部：拍賣價穩定

終身黨員！他拿普發1萬繳「民眾黨黨費」　嗨喊：純粹氣死青鳥

被檢舉涉嫌詐騙！　四叉貓臉書粉專「被永久停權」

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

試營運3個月發車逾3千班、近萬人搭乘　幸福巴士水里集集正式通車

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

【廣編】歐客佬啡嚐回饋檔　即日起至11/16精品咖啡買1送1

退休師反年改喊「繳不起房貸」！他酸：週休7日、月領5萬真苦

健保補充保費「480萬人變提款機」　她曝郭台銘要繳多少：是200倍

文策院、鏡文學合作「開發10部影視」　真實女殺人案將改編劇集

台中大安肉品市場拍出629隻豬　平均成交價每公斤98元

豬市解封首日「每公斤96至106元」　農業部：拍賣價穩定

終身黨員！他拿普發1萬繳「民眾黨黨費」　嗨喊：純粹氣死青鳥

被檢舉涉嫌詐騙！　四叉貓臉書粉專「被永久停權」

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

試營運3個月發車逾3千班、近萬人搭乘　幸福巴士水里集集正式通車

兄妹在媽媽牌位前1死1活！哥哥醒來找葬儀社　涉殺人罪章遭起訴

川普關稅被推翻？　美貿易代表：恐需退回1000億美元

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹　紐西蘭南島必訪景點

12包太空包掉落匣道「瞬間封路」　大貨車釀禍最高可罰1萬8

護國神山砸1.5兆中科擴廠　3區房市有望喜迎科技盤

北部預售屋「一週價差600萬」他傻了　過來人點1關鍵：待確認

投資新寵　13檔主動式ETF規模突破800億元

酒駕逆行時速破百「撞死騎士還落跑」　屏東惡男判刑2年

協助太子集團核心成員關說入境？　林思銘：僅協助詢問流程

藍白再封殺NCC人事　民進黨團：徵詢在野黨團意見「是可行方向」

【英王親自頒獎】黃仁勳領取工程界諾貝爾獎！　曝英王開口「第一句話」

生活熱門新聞

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

今「立冬」6禁忌一次看　3星座小心身體疾病

鳳凰颱風明起影響台灣！　最快下週一海警、下週二陸警

命理師點名「5生肖」：立冬後將發大財

補充保費改革　醫師：3類人才要多收費

鳳凰變壯＋開外掛！北轉不排除發警報

鄭明典揭鳳凰「大角度北轉」原因　一圖解釋當颱風遇冷高壓

更多熱門

相關新聞

轟藍白強推「中配6改4」　林楚茵：急著擴大健保破口

轟藍白強推「中配6改4」　林楚茵：急著擴大健保破口

衛福部日前研議要對股利、利息年結滿2萬者，增繳補充保費，不料卻引發輿論反彈，急踩煞車。對此，民進黨立委林楚茵今（7日）直指，國民黨與民眾黨聯手強推「中配6改4」，急著擴大健保破口，進一步讓那些「高齡、高醫療需求」的中國籍父母，「提早兩年」就取得排隊納保的資格。

補充保費改革民怨急煞車　綠委要衛福部檢討：重大決策前要充分溝通

補充保費改革民怨急煞車　綠委要衛福部檢討：重大決策前要充分溝通

健保補充保費改制惹民怨　制度改革才是治本之道

健保補充保費改制惹民怨　制度改革才是治本之道

補充保費改革　醫師：3類人才要多收費

補充保費改革　醫師：3類人才要多收費

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

關鍵字：

健保補充保費健保王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

鳳凰最快明晚成「超級颱風」！

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面