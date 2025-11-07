　
文策院、鏡文學合作「開發10部影視」　真實女殺人案將改編劇集

▲▼文化內容策進院（文策院）與鏡文學共同投資3.1億元，成立影視製作公司「鏡好看」，預計5年內開發10部影視作品。（圖／記者林育綾攝）

▲文化內容策進院（文策院）與鏡文學共同投資3.1億元，成立影視製作公司「鏡好看」，預計5年內開發10部影視作品。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化內容策進院（文策院）與鏡文學共同投資3.1億元，成立影視製作公司「鏡好看」，預計5年內開發10部影視作品，並推動國際合製。雙方今（7日）於「2025 TCCF創意內容大會」正式簽約，並搶先曝光7部作品，包括改編自台灣真實女性殺人案件的劇集《她殺之罪》，以及多部跨國合製影視企劃。

文策院看中鏡文學打造、孵育IP的眼光與潛力，加上過往影視開發、製作的實力，運用國發基金與鏡文學共同投資3.1億元，成立「鏡好看」（Mirror Entertainment），將於5年內開發10部影視作品，以人才孵化、以劇造星、跨界跨域為目標，橋接文學與影視，創造IP一源多用，用在地文化打造全球共情的作品。

今除了進行簽約儀式，還搶先曝光7部企劃作品，從懸疑、原住民歷史、黑色喜劇到心理驚悚，題材多元。其中受矚目的《她殺之罪》，改編自台灣真實女性殺人案件，以解嚴前夕的1980年代南部漁港為背景，描寫一名溫柔母親在命案連環事件中，逐漸意識到自己透過犯罪重新掌控人生的心理轉折。劇組歷經長期田野調查，試圖從性別與社會壓力層面，探討女性犯罪背後的人性議題。

▼《她殺之罪》改編自台灣真實女性殺人案件。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化內容策進院（文策院）與鏡文學共同投資3.1億元，成立影視製作公司「鏡好看」，預計5年內開發10部影視作品。（圖／記者林育綾攝）

另一部《蕉葉與樹的約定》源自鏡文學熱銷小說，以橫跨台日百年的原民棒球故事為主軸，描寫世代間的認同與友情。作品出版後一刷再刷，如今確定改編影視，將成為少見以原住民族歷史為主題的影集。

此外，PTT爆紅、鏡文學平台點閱冠軍的《獻給殺人魔的居家清潔指南》也將影視化，故事講述一名精神潔癖的少年，決心殺光開膛殺人魔、為童年玩伴報仇，兼具懸疑與暗黑幽默風格。

由董成瑜親自跨國採訪取材的《有緣再掛號》，靈感來自瑞士真實事件，透過喜劇手法反思現代親子關係與網路壓力，揭示數位時代下父母與孩子的焦慮與誤解。而跨國諜報劇《鑽石與麵包》則從一宗鑽石失竊案展開，結合愛情與懸疑元素，逐步揭開橫跨多國的陰謀網絡。

恐怖劇《跳房子》是一部以家庭創傷為切口的心理恐怖電影，探討人深層的恐懼與代代遺留的情緒枷鎖；《黑道牧師》則以黑色幽默筆調描寫一名黑道大哥金盆洗手改當牧師，卻發現兄弟與過去皆不放過他，提出「人是否能真正擺脫過去」的命題。

鏡好看表示，未來5年推出的10部影視作品，還會與日本、韓國、新加坡、印尼等國展開合製，期望以故事帶動人才培育與台灣影視國際化，讓全世界都看見台灣的故事與文化。

▲▼文化內容策進院（文策院）與鏡文學共同投資3.1億元，成立影視製作公司「鏡好看」，預計5年內開發10部影視作品。（圖／記者林育綾攝）

▲文策院、鏡文學今進行簽約儀式。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李遠今日也到場見證，他指出，文策院自2019年成立至今滿6年，雖比韓國文化產業振興院晚了20年起步，但台灣文化內容正迎來新階段，「國發基金邁入第二個百億，民間文化基金持續成立，台灣的機會真的來了。」

他笑說，身為創作者出身的部長，最痛苦的就是「看到想支持的作品卻不能說出口，比當承辦人還不如」，但如今「鏡好看」挑選的題材，正是他心中覺得值得改編的內容。他也提到，董成瑜提出「議題只是包裝，娛樂才是內容」、「內容要上架全世界，就要懂世界文化」等觀點，讓他重新理解創作本質。

「鏡好看」由文策院、鏡文學、潤泰興股份有限公司、原石國際投資股份有限公司共同出資成立。團隊成員包括董事長董成瑜、總經理羅君涵。董成瑜是金鐘獎劇集《八尺門的辯護人》製作人、《死了一個娛樂女記者之後》監製，兼具記者、作家與編劇經驗；羅君涵則具法律、影視創投及國際合製背景，曾製作多部金鐘入圍節目。

內容團隊包括金鐘編劇陳昱俐、影視出版資深策展人嘉世強，市場開發由曾任福斯媒體頻道總監的蔡雅霖領軍，目標將台灣故事推向國際。羅君涵表示，「鏡好看」的策略不僅在影視化，也將發展IP多元轉譯，讓作品從文學延伸至遊戲、實境活動與品牌合作，「希望每個故事都能找到屬於它的生命延伸。」

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

