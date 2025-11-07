　
政治

藍總召無任期限制將再爭取？　傅崐萁：現在講這個還不急

▲國民黨團總召傅崐萁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

38位藍委提案解除國民黨立法院黨團總召連任一次的內規，黨團書記長羅智強今（7日）表示該案在黨團大會上修正通過，外界關注任期將至明年1月31日止的總召傅崐萁是否爭取連任。對此，傅崐萁回應，現在講這個還不急，黨內有黨內程序跟公告，但在野力量絕不可被削弱，一定要有足夠制衡的力量，當然要由國民黨群策群力，團結在一起。傅崐萁也說，擔任總召非常重要的是要有相當經驗才可以帶領黨團，他對於今天國民黨團通過相關的決議予以尊重。

對於上述國民黨團大會解除「黨團總召任期為兩個會期，得連任一次」的內規，傅崐萁7日受訪表示，今天的黨團會議他本人沒有參加，但事後他有聽到相關說法，對於黨內民主有任何相關提案，「我們都予以尊重」；國民黨是民主政黨，尤其是立法院黨團，大家有相關的想法都可以來討論。

傅崐萁說，今天通過的決議，對於國民黨、民進黨、民眾黨在立法院，是否在朝野之間武器均等，這是很重要的關鍵，尤其民進黨的黨團總召是連選得連任，所以民進黨保持相當一定的戰力。傅也說，畢竟擔任總召非常重要的是要有相當經驗才可以帶領黨團，在這種詭譎多變的環境中，能夠面對所有的挑戰，所以他對於今天國民黨團通過相關的決議，都是民主程序，予以尊重。

傅崐萁表示，相信未來國民黨還有很多的挑戰，所有黨內優秀的同志願意為黨服務，「我們都非常的歡迎」，都希望能夠好好為福國利民的法案，在政策攻防上能夠監督現在的民進黨政權，可以做好為民服務的工作，這是大家的期待。

對於是否有意繼續擔任總召，傅崐萁說，「我想現在講這個還不急」，黨內有黨內程序跟公告，最重要是國民黨就是要團結，因為現在總統賴清德政權無所不用其極，「沒有什麼他不敢」，包括行政院115年度總預算、對於立法院通過的總預算或相關福國利民的法案，總統都公告了，然後可以不實施，公然違法，已經涉及瀆職，所以沒有一個強大牽制力量來面對不公不義違法亂紀的政府的話，「我想在野的力量絕對不可以被削弱」，一定要有相關足夠制衡力量，當然要由國民黨群策群力，團結在一起。

媒體追問，有陰謀論稱是卡您擔任立法院副院長？傅崐萁回應，大家不要想太多，國民黨是非常團結，團結不一定會贏，更何況不團結。國民黨團這30年來，此時此刻戰力是最強大的，會持續對於所有的不管是民進黨任何見縫插針說法，「我們都不會被他們分裂」；本來民主政黨就有各種不同的立場跟聲音，「我們應該予以尊重、包容，我們還是要民主的程序來做最後的決定」。

國民黨團解除內規！總召將「無任期限制」　傅崐萁可再爭取連任

國民黨立法院黨團今（7日）上午做成決議，解除「黨團總召任期為兩個會期，得連任一次」的內規。換句話說，已連任一次、任期將至明年1月31日止的現任黨團總召傅崐萁可繼續登記參選，尋求連任。

