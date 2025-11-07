買報紙「順便喝關東煮湯」被店員制止　他氣罵三字經無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年10月間因「能否免費取用關東煮湯」的問題，與超商店員起爭執，一氣之下罵了一句三字經，因此挨告公然侮辱罪。不過，台東地院法官審理之後，認為阿榮並非當面指責店員，也沒有連續辱罵，不構成公然侮辱罪的要件，最終裁定無罪。

▲阿榮為了「關東煮湯」與店員起爭執。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年10月間在台東縣某超商與店員發生爭執，竟當場辱罵「X你娘」，因而被檢方認定涉犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪嫌。

阿榮辯稱，當天他有消費買報紙，後來想要取用關東煮湯，被店員制止，當時他本來心情就不好，一時情緒失控，才會在返回座位區時罵了一次髒話。

台東地院法官認為，阿榮與店員為了「購買關東煮才能免費取用關東煮湯」一事起爭執，一時氣憤才會口出惡言一次，但當時超商內除了他們兩人之外，只有一名客人在場，加上他罵髒話時的位置距離櫃檯還有一段距離，可見本案歷時短暫，空間上也有所間隔，他並非當場辱罵店員，上述不雅言語的擴散性實屬有限。

法官表示，雖然阿榮的言論會讓店員感到不快，但難認已達到貶低店員社會名譽或名譽人格的程度，不符合公然侮辱罪的構成要件，最終裁定阿榮無罪，全案仍可上訴。