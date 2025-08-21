阿兵哥站哨高價值庫房　查完哨偷溜車上休息！結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）原本是陸軍某營部的上等兵，去年11月他被指派負責高價值庫房哨所的站哨勤務，卻擅自跑到附近一輛車上休息，直到同袍來換哨才被發現。台東地院法官日前審理之後，依海空軍刑法第35條第1項前段之擅離勤務所在地罪，判處阿強拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿強站哨時偷偷溜到旁邊的車上休息，結果在換哨時被抓包。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，去年11月間阿強在陸軍某營部服役，負責在該單位高價值庫房哨所執行衛哨兵勤務，他明知不能擅離勤務所在地，竟為了休息，趁著查哨官查哨結束之後，跑到附近一輛車上休息，直到安全士官帶著輪值人員前來換哨，才發現他不在崗位上。

對於上述犯行，阿強在接受憲兵隊人員詢問及偵查期間，均坦承不諱。台東地院法官認為，此案有阿強的自白、證人證詞、軍方調查報告、監視器影像畫面等證據，事證明確，應依法論處。

法官表示，案發時阿強仍為現役軍人，本應守法重紀、克盡職責，卻為圖休息擅離職守，對軍紀及國軍形象造成負面影響，行為確實不該，考量到他過去沒有前科，素行良好，犯後也已坦承犯行，態度尚佳，加上他擅離勤務所在地非遠，最終依海空軍刑法第35條第1項前段之擅離勤務所在地罪，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。