父稱「公司捲款逃跑」拒養家還施暴　老病求3兒扶養被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）聲稱因年老及身心障礙，無法工作，希望3名兒子每人每月支付5880元扶養費，直到他死亡；但兒子表示，父親聲稱公司捲款逃跑不給家用，甚至經常酒後施暴，他們是靠母親及祖父母扶養長大，父親過去根本沒有盡到扶養義務。台東地院法官審理之後，發現阿哲目前人在監獄服刑中，沒有不能維持生活的情形，最終裁定駁回他的聲請。

▲阿哲希望3名兒子支付扶養費，卻被法官打臉。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿哲在判決書中主張，他因年老及身心障礙，已經沒有工作能力，名下也沒有任何財產收入，想申請低收入戶，又因為3名兒子的關係無法通過，因而決定向法院提出聲請，要求3名兒子每人每月支付5880元的扶養費，直到他死亡。

阿哲的其中1名兒子表示，他們從小就是由母親、祖父母扶養長大，父親雖然會在工作結束後返家，但聲稱公司捲款逃跑，所以無法分擔家中任何費用，後來父親跑去工地工作，薪水也從來沒有拿回家過。

兒子接著說道，父親酒後經常對家人施暴，幾乎每周都會發生，母親無法忍受，才會帶著他們與父親分居，他們為了幫忙分擔家計，國中畢業就去工作，直到成年之後工作穩定了，他們才有經濟餘裕照顧祖父母、重拾學業，以半工半讀的方式完成高職學業；父親過去無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，因而希望法官能免除他們對父親的扶養義務。

不過，台東地院法官表示，經查，阿哲目前人在監獄服刑中，沒有不能維持生活的情形，自然無受扶養的權利，其餘爭點例如兒子們有無扶養能力、是否減輕或免除扶養義務等事由，均無論述之必要，最終裁定駁回阿哲的聲請，全案仍可抗告。

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