綠島越獄犯逃7.5小時「冷到跑回去」　衝動代價曝光

記者黃翊婷／綜合報導

綠島監獄受刑人王天佑今年1月越獄脫逃，結果僅逃亡7.5小時就被捕，他落網的第一句話是，「太冷了，我後悔了！」台東地院日前審理此案，考量到王男是因為心繫家人才脫逃，犯後已坦承犯行，最終依犯剝奪他人行動自由罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲王天佑今年1月間從綠島監獄脫逃，一度引發當地居民恐慌。（資料照／綠島監獄提供）

判決書中記載，王男有傷害、持有毒品、販賣毒品等前科，他因違反毒品危害防制條例等案件，在2022年3月入監服刑，直到2026年10月才執行期滿，但他因心繫家人，竟在今年1月6日趁著前往倉庫拿取材料的機會，將同樣擔任營繕隊工作的吳姓受刑人、負責戒護的監所廖姓管理員，反鎖在倉庫內。

▲王天佑最後躲藏的位置。（圖／ETtoday資料照）

然而，王男脫逃時僅穿短褲跟長袖衛生衣，當時綠島天氣寒冷，白天氣溫不到攝氏20度，加上鄉公所通知居民緊閉門戶防止危險，他又冷又餓，入夜之後竟溜進綠島監獄圍牆外的職員宿舍，還刻意不掩飾行蹤，最終在同日晚間10點落網。當時王男落網的第一句話是「太冷了，我後悔了」，隨後接過獄方準備的泡麵猛吃，吃完才有力氣答話。

台東地院近日審理此案，法官表示，王男因心繫家人而脫逃，還將一名受刑人、一名監所管理員反鎖在倉庫內，剝奪他人行動自由，對監獄執行受刑人管理產生相當程度危害，損及國家公權力行使，造成社會民眾對於治安秩序產生不安，考量到他已經坦承犯行，最終依犯剝奪他人行動自由罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。