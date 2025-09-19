　
社會 社會焦點 保障人權

綠島越獄犯逃7.5小時「冷到跑回去」　衝動代價曝光

記者黃翊婷／綜合報導

綠島監獄受刑人王天佑今年1月越獄脫逃，結果僅逃亡7.5小時就被捕，他落網的第一句話是，「太冷了，我後悔了！」台東地院日前審理此案，考量到王男是因為心繫家人才脫逃，犯後已坦承犯行，最終依犯剝奪他人行動自由罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼綠島監獄發生受刑人脫逃事件。（圖／綠島監獄提供）

▲王天佑今年1月間從綠島監獄脫逃，一度引發當地居民恐慌。（資料照／綠島監獄提供）

判決書中記載，王男有傷害、持有毒品、販賣毒品等前科，他因違反毒品危害防制條例等案件，在2022年3月入監服刑，直到2026年10月才執行期滿，但他因心繫家人，竟在今年1月6日趁著前往倉庫拿取材料的機會，將同樣擔任營繕隊工作的吳姓受刑人、負責戒護的監所廖姓管理員，反鎖在倉庫內。

▲王天佑躲在監獄職員宿舍遭逮 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲王天佑最後躲藏的位置。（圖／ETtoday資料照）

然而，王男脫逃時僅穿短褲跟長袖衛生衣，當時綠島天氣寒冷，白天氣溫不到攝氏20度，加上鄉公所通知居民緊閉門戶防止危險，他又冷又餓，入夜之後竟溜進綠島監獄圍牆外的職員宿舍，還刻意不掩飾行蹤，最終在同日晚間10點落網。當時王男落網的第一句話是「太冷了，我後悔了」，隨後接過獄方準備的泡麵猛吃，吃完才有力氣答話。

台東地院近日審理此案，法官表示，王男因心繫家人而脫逃，還將一名受刑人、一名監所管理員反鎖在倉庫內，剝奪他人行動自由，對監獄執行受刑人管理產生相當程度危害，損及國家公權力行使，造成社會民眾對於治安秩序產生不安，考量到他已經坦承犯行，最終依犯剝奪他人行動自由罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

09/17 全台詐欺最新數據

511 1 9867 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

史詩強震夜難熬！俄「最大規模7.8」連續狂搖　震撼片曝光
快訊／北市文山區鐵皮屋火警！　警消灌救中
專家：樺加沙直逼強颱會有災情　1關鍵恐北調通過台灣
袁艾菲「解放內衣」露事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血
道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！　最後先發日揭曉
「小沈1500」正妹記者換戰袍不幹了　郭正亮潑冷水
陰莖增大術奪命！惡醫籌嘸100萬保金　降價才離開

囚犯越獄1.2萬人逃出　尼泊爾動亂51死

囚犯越獄1.2萬人逃出　尼泊爾動亂51死

尼泊爾「Z世代示威」掀起數十年最嚴重騷亂，群眾縱火焚燒多座政府大樓與多間五星級飯店，警方12日證實，死亡人數已增至51人。針對大規模越獄的狀況，警方中央發言人吉米瑞（Binod Ghimire）透露，至今還有超過1萬2500名囚犯在逃。

婦辦貸款淪人頭戶　詐團手法曝光

婦辦貸款淪人頭戶　詐團手法曝光

阿兵哥站哨溜車上休息　結局慘了

阿兵哥站哨溜車上休息　結局慘了

獄友出獄「他躲行李袋」成功越獄！

獄友出獄「他躲行李袋」成功越獄！

飼主睡著！博美「高鐵車廂逛大街」車長逮補

飼主睡著！博美「高鐵車廂逛大街」車長逮補

綠島監獄逃獄越獄台東地院

