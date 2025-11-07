　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

過期保養品改標再賣！黑心老闆裝傻...挨罰11萬　1.6噸全銷毀

▲GMP化工廠涉過期原料再利用，彰化縣衛生局裁罰。（圖／ETtoday資料照）

▲GMP化工廠涉過期原料再利用，彰化縣衛生局裁罰。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一家通過GMP認證的科技公司，涉嫌長期販售過期保養品！一名離職員工挺身檢舉，指控公司竟將過期的產品更改有效期限，或重新拆封、填充後再包裝，賣給不知情的消費者。衛生局接獲檢舉後，會同食藥署發動稽查，確認業者違反《化粧品衛生安全管理法》及《藥事法》，已開罰11萬元，並監督銷毀高達1.6公噸的違規產品。全案由彰檢分案偵辦中。

這起黑心案件之所以曝光，全因一名看不下去的離職員工出面揭發，這名吹哨者向檢舉單位指控，這家以保養品為大宗的科技公司，長期要求員工將已經過期的產品，以「更改標籤」的方式，貼上新的有效日期，或者直接將過期內容物重新填充、包裝，偽裝成全新正品，再次流入市面販售，嚴重罔顧消費者權益與肌膚安全。

面對嚴厲指控，該公司負責人向投訴媒體喊冤，全力否認違法行為。負責人表示，公司產品品質絕對禁得起檢驗，並強調：「我們不會賣過期的東西。」他解釋，那些被指為過期的產品，只是放在展示櫃中，供來訪客戶「觀看產品外觀」之用，並未實際販售。對於離職員工的所有指控，他一概定調為「不實」。

然而，業者的說法與官方的稽查結果有極大出入。彰化縣衛生局明確指出，在接獲檢舉後，已立即將該公司列為重點追蹤調查對象。衛生局說明，要認定「使用過期原料重新填裝」或「改標再販售」這類違規行為，需要經過嚴謹的產品與原料盤點、比對與勾稽程序，才能確認違規事實，並據以追回問題產品。

經過徹底調查，衛生局與食藥署確認業者確實違法，除了依法裁處11萬元罰鍰外，也勒令將有疑慮的違規產品全數銷毀。衛生局進一步表示，這批重達1.6公噸的產品屬於事業廢棄物，已嚴格要求業者遵照相關法規進行銷毀，確保不會再度流入市面。彰化地檢署證實，目前已接獲此案檢舉偵辦中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰挑戰「58年來首登陸」11月颱風！　上一個災情慘重
豬市解封！　首日衝116元天價
快訊／台中某摩鐵男客陳屍房內　現場封鎖
墾丁出遊天人永隔！特斯拉飛撞1死7傷　機車夫妻恐截肢
特斯拉高速噴飛1死7傷！　另一視角驚悚畫面曝光
旅客注意！美FAA發布緊急命令　已數百航班取消
菲律賓國家災難狀態！增至188死　近40萬人被迫撤離
快訊／藍白表態「全封」！4名NCC委員被提名人　人事同意權過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

買報紙「順便喝關東煮湯」被店員制止　他氣罵三字經無罪

喪屍藥頭租4房當分裝場！警鎖定行蹤埋伏抓人...搜出各式毒品

討14萬債務餐廳滾水淋頭「凌虐5小時」　惡逼跨海借款還錢下場曝

球棒狂毆爆頭慘亡！23歲媽虐死1歲5月兒　2度求交保都遭駁回

深夜檢修人孔蓋險送命！鳳山工人遭轎車撞飛　左腳慘斷緊急送醫

快訊／台中某摩鐵驚傳男房客陳屍房內　警封鎖現場採證

墾丁出遊慶生天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷　機車夫妻恐截肢保命

垃圾被丟出怒踹清潔隊員　莽男一腳損失6.6萬元

過期保養品改標再賣！黑心老闆裝傻...挨罰11萬　1.6噸全銷毀

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

買報紙「順便喝關東煮湯」被店員制止　他氣罵三字經無罪

喪屍藥頭租4房當分裝場！警鎖定行蹤埋伏抓人...搜出各式毒品

討14萬債務餐廳滾水淋頭「凌虐5小時」　惡逼跨海借款還錢下場曝

球棒狂毆爆頭慘亡！23歲媽虐死1歲5月兒　2度求交保都遭駁回

深夜檢修人孔蓋險送命！鳳山工人遭轎車撞飛　左腳慘斷緊急送醫

快訊／台中某摩鐵驚傳男房客陳屍房內　警封鎖現場採證

墾丁出遊慶生天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷　機車夫妻恐截肢保命

垃圾被丟出怒踹清潔隊員　莽男一腳損失6.6萬元

過期保養品改標再賣！黑心老闆裝傻...挨罰11萬　1.6噸全銷毀

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

唐西奇防守「是有的」　湖人教頭大讚：贏下比賽的原因

買報紙「順便喝關東煮湯」被店員制止　他氣罵三字經無罪

喪屍藥頭租4房當分裝場！警鎖定行蹤埋伏抓人...搜出各式毒品

國道上開啪！　德男女激情「飆到時速140公里」瘋狂蛇行

討14萬債務餐廳滾水淋頭「凌虐5小時」　惡逼跨海借款還錢下場曝

新台幣改版！陳冲：辛巴威幣改了也沒人要　貨幣信用更重要

搭機遇生物危害　隔壁失禁翁「身上沾屎」乘客被迫聞惡臭5.5小時

球棒狂毆爆頭慘亡！23歲媽虐死1歲5月兒　2度求交保都遭駁回

1.5公里擠3家！人口紅利支撐　嘉義「全聯大道」成形

有統計以來「第三低量」僅高於這2年　全台前三季房市交易量跌破20萬棟、年減28.1%

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

社會熱門新聞

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

太子集團層峰淫亂內幕曝　台灣正妹海量輸出性服務

航空淫狼指侵學姐「摸到了」判決結果曝

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

男大生激戰高中女導師8次　引爆三角戀結局曝

即／開特斯拉載老婆、2孩　屏東駕駛連環撞慘死

即／太子集團在台主嫌、總務長羈押禁見

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

三重兇殺原因曝！姊「一千萬信託」獨漏他

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車、機車釀1死7傷

三重狠男「殺姊妹釀1死2傷」正面曝光！　胸染大片血跡喊：太衝動

即／台北港捕蟹船落海船長找到了！

更多熱門

相關新聞

離奇！彰化騎士突失控自撞噴飛　重傷昏迷

離奇！彰化騎士突失控自撞噴飛　重傷昏迷

彰化縣花壇鄉昨(6)日晚間發生一起離奇自撞車禍！一名男子騎乘機車行經圖書館後方防汛道路時，突然失控自撞，整個人當場噴飛至路旁草叢中，陷入昏迷。警消獲報緊急將傷者送醫，但因傷勢嚴重，至今（7）日清晨仍尚未清醒，確切事故原因仍待警方進一步調查。

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！電纜燒毀慘況曝

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！電纜燒毀慘況曝

彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

解禁首日彰化肉品市場上限提高至2400頭

解禁首日彰化肉品市場上限提高至2400頭

女兒被霸凌！母恐嚇姐妹檔「請吃大便」

女兒被霸凌！母恐嚇姐妹檔「請吃大便」

關鍵字：

彰化衛生局GMP化粧品衛生安全管理法藥事法

讀者迴響

熱門新聞

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：

AI神話破裂？　輝達「估值泡沫」納指重挫近2%

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面