過期保養品改標再賣！黑心老闆裝傻...挨罰11萬　1.6噸全銷毀

▲GMP化工廠涉過期原料再利用，彰化縣衛生局裁罰。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一家通過GMP認證的科技公司，涉嫌長期販售過期保養品！一名離職員工挺身檢舉，指控公司竟將過期的產品更改有效期限，或重新拆封、填充後再包裝，賣給不知情的消費者。衛生局接獲檢舉後，會同食藥署發動稽查，確認業者違反《化粧品衛生安全管理法》及《藥事法》，已開罰11萬元，並監督銷毀高達1.6公噸的違規產品。全案由彰檢分案偵辦中。

這起黑心案件之所以曝光，全因一名看不下去的離職員工出面揭發，這名吹哨者向檢舉單位指控，這家以保養品為大宗的科技公司，長期要求員工將已經過期的產品，以「更改標籤」的方式，貼上新的有效日期，或者直接將過期內容物重新填充、包裝，偽裝成全新正品，再次流入市面販售，嚴重罔顧消費者權益與肌膚安全。

面對嚴厲指控，該公司負責人向投訴媒體喊冤，全力否認違法行為。負責人表示，公司產品品質絕對禁得起檢驗，並強調：「我們不會賣過期的東西。」他解釋，那些被指為過期的產品，只是放在展示櫃中，供來訪客戶「觀看產品外觀」之用，並未實際販售。對於離職員工的所有指控，他一概定調為「不實」。

然而，業者的說法與官方的稽查結果有極大出入。彰化縣衛生局明確指出，在接獲檢舉後，已立即將該公司列為重點追蹤調查對象。衛生局說明，要認定「使用過期原料重新填裝」或「改標再販售」這類違規行為，需要經過嚴謹的產品與原料盤點、比對與勾稽程序，才能確認違規事實，並據以追回問題產品。

經過徹底調查，衛生局與食藥署確認業者確實違法，除了依法裁處11萬元罰鍰外，也勒令將有疑慮的違規產品全數銷毀。衛生局進一步表示，這批重達1.6公噸的產品屬於事業廢棄物，已嚴格要求業者遵照相關法規進行銷毀，確保不會再度流入市面。彰化地檢署證實，目前已接獲此案檢舉偵辦中。