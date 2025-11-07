153次不當管教！童躲衣櫃喊：不要Finger inside　女師被炒求復職

▲家長出面指控幼師不當對待。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名李姓女教保員，因涉嫌不當對待幼生次數高達153次，遭任職的「頂尖保進幼兒園」解僱。李女不滿，提起訴訟要求確認僱傭關係存在，並請求給付薪資與獎金。不過，經彰化地方法院審理，法官當庭勘驗監視器畫面，認定李女確有多次拉扯、拖行、腳踢幼生等行為，情節重大，判決李女敗訴，駁回聲請。

家長今年7月時在民代的陪同下召開記者會控訴，家長們沉痛的描述孩子遭遇。一名爸爸透露，2歲兒子去年11月起屁股異常紅腫，還有幼童哭喊「屁股痛痛」不要碰，就醫發現傷痕疑似遭異物侵入。更令人心痛的是，孩子事後出現創傷後壓力症候群（PTSD），不僅躲進衣櫃尖叫、抗拒洗澡上廁所，半夜還會驚醒哭求：「老師不要⋯⋯finger inside（手指在裡面）！」

本案導火線發生在去年11月底，當時有幼生家長向幼兒園反映孩子下體破皮，園方在進行校安通報並配合彰化縣政府調查，調閱班級內監視器畫面後，意外發現李姓教保員在113年11月21日至28日期間，對班上幼生有多達153次的不當管教行為。

幼兒園依據監視器畫面，李女確實對幼生拉扯、拖行、搖晃、揮打、甚至腳踢等粗暴舉動，當下造成幼生哭泣恐懼。園方認為其行為已嚴重違反《教保服務人員條例》及雙方勞動契約，因此在113年12月27日寄發存證信函，依《勞動基準法》規定予以解僱。

對於園方的指控，李姓教保員全盤否認，她主張，自己在幼兒園任職長達十年，從未有過任何懲處紀錄。她辯稱監視器中的行為均「事出有因」，是在教導幼生，並非不當管教或體罰。

此外，李女及其律師團強調，即使法院認定她的行為失當，也應考量其為初犯，園方應採取記過、調職等其他懲戒手段，直接予以解僱並不符合「解僱最後手段性原則」，因此解僱並不合法。據此，她向法院請求確認僱傭關係存在，並要求幼兒園應給付後續的薪資、年終獎金、績效獎金等共計數十萬元。

然而，經法院當庭勘驗監視器畫面，認定李女對待幼生的動作「粗魯，明顯欠缺愛心、耐心」，已超出一般社會通念可忍受的程度，屬於情節重大的不當管教行為，確實違反了勞動契約與《教保服務人員條例》。

判決書中也提到，李女並非初犯。她在過去就曾因不當管教行為被家長提告，並經彰化地檢署偵查，後來達成調解；園方也曾因她打幼生手掌、與多名搭班教師不合等問題進行口頭告誡。法院認為，在「不當管教零容忍」的教育現場，李女後續又拒絕認錯，導致家長與園方嚴重對立，已破壞勞雇間的信任基礎，因此認定幼兒園的解僱處分合法。

由於法院認定解僱合法，兩造間的僱傭關係自113年12月30日起即已終止，因此李女請求復職、給付後續薪資與各項獎金，均被法官認為於法無據，全部予以駁回。此外，彰化縣政府也已根據調查，對李女開罰23萬元，並依《教保服務人員條例》規定，3年內不得再擔任教保服務人員。全案可上訴。

