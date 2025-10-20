宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

記者陳冠宇／綜合報導

大陸機器人龍頭企業宇樹科技今（20）日正式對外發布新一代仿生人形機器人Unitree H2，最大的亮點是首次新增仿生人臉設計，尺寸參數也更契合人類身形比例，可完成舞蹈、武術等複雜連貫動作。

綜合陸媒報導，宇樹科技透露，Unitree H2採用貼近真人的外觀設計，身高180公分、體重70公斤，尺寸參數更契合人類身形比例，官方發布的展示影片中，機器人搭配服飾呈現出更具體的「人形」視覺效果。

此外，Unitree H2核心升級聚焦運動能力，關節活動順滑度與肢體協調性顯著提升，可完成舞蹈、武術等複雜連貫動作，穩定性與靈活性較前代產品Unitree H1有明顯優化。

目前宇樹科技暫未公布Unitree H2的具體硬體配置與技術參數，後續產品落地與應用場景規劃仍待進一步披露。

有機器人行業從業者表示，「人臉」本身能給人提供情緒價值，宇樹人形機器人目前仍然是「教育開發者」和「租賃及個人用戶」兩類客戶為主，其中租賃及個人用戶的市場，特別需要更多的情緒價值。

此外，從技術角度來看，相較於功能型機器人，仿真型機器人的技術難度更高。技術「仿生人臉」本身是人形機器人的一個非常重要的技術核心點。完全仿生的人形機器人，被譽為人形機器人的「終極形態」。宇樹科技作為知名機器人公司，必然要面對這一技術點。

從市場角度來看，前述從業者認為，仿生機器人本身是一個巨大的市場，而且得到市場初步認可。比如今年9月，超高仿生情感交互機器人企業首形科技已經完成新一輪過億融資，估值超過億元人民幣。

▼宇樹機器人（左）首次擁有仿生人臉。（圖／翻攝官方影片）