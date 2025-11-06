　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爭鮮遭爆「文蛤退餐後又現迴轉檯」　業者否認：並無重新上架

▲爭鮮加薪最高達15%！正職薪資上看37K　釋出上千個工作機會。（圖／爭鮮提供）

▲文蛤退餐後又出現迴轉檯，爭鮮查證後表示，並無重新上架。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

今日有位民眾前往爭鮮用餐時，點用「塩味文蛤」時，意外發現裡面竟藏有一隻小螃蟹，隨後要求店員退掉，沒想到5分鐘這盤被挖過洞的蛤蜊，竟又出現在迴轉台上，讓她直呼「會不會太噁心」。對此，業者回應，經調查與確認，現場並無將回收餐盤重新上架。

有位網友在Threads發文表示，中午在爭鮮迴轉壽司用餐，點了一盤「塩味文蛤」，當時看到肉裡有個橘色異物，便用筷子將它擠出，結果竟是一隻小螃蟹。隨後，她將壽司交給店員並說明情況，請求退掉這盤有問題的餐點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據該網友分享，店員收下後將蛤蜊壽司送往廚房處理，但約5分鐘後，這盤帶有螃蟹及被挖過洞的蛤蜊竟又出現在迴轉台上，這情況讓她直呼「會不會太噁心」，對食安管理感到疑慮。貼文底下也有人不少人留言說「這個真的很誇張，竟然放回去了？」、「當下有發飆一下嗎！這個好令人生氣」、「那個叫豆蟹，會出現在生蠔或是貝殼類裡面」。

對此，爭鮮表示，文蛤屬於天然野生海鮮，偶有寄生小螃蟹屬自然現象，公司已再次要求供應商於出貨前加強檢視與篩選程序，並提醒各門市加強食材檢查，確保用餐品質。「同時經調查與確認，現場並無將回收餐盤重新上架。」

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星李施昤離婚後偷用「與前夫胚胎」　順利生產
王子偷吃　2年前片段遭挖：我比較被動
月薪6萬、年終2個月就要多繳　補充保費改革5大QA一次看懂
全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道
閃兵逃不了！　被抓包刑期將加嚴、超過36歲擬補服替代役

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友突問「我叫什麼名字」男友答不出！一票苦主：結婚只知姓氏

加補充包前「3動作超重要」　無毒教母警告：避免細菌量暴增

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

一餐啟動代謝力！佳格健康營養研究所成立　攜手產官學醫社打造全民健康生態圈

樹林柑園國小遭工廠大火波及受損　教育局：明天停課一天

爭鮮遭爆「文蛤退餐後又現迴轉檯」　業者否認：並無重新上架

鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」

大轉運來了！命理師點名「5生肖」：立冬後發大財

病逝前「1貼心舉動」卻讓太太少領160萬！　專家提醒：別急著辦

極端氣候挑戰！台灣電力與能源工程協會攜手產學研　強化電網韌性助臺灣電力永續

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

女友突問「我叫什麼名字」男友答不出！一票苦主：結婚只知姓氏

加補充包前「3動作超重要」　無毒教母警告：避免細菌量暴增

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

一餐啟動代謝力！佳格健康營養研究所成立　攜手產官學醫社打造全民健康生態圈

樹林柑園國小遭工廠大火波及受損　教育局：明天停課一天

爭鮮遭爆「文蛤退餐後又現迴轉檯」　業者否認：並無重新上架

鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」

大轉運來了！命理師點名「5生肖」：立冬後發大財

病逝前「1貼心舉動」卻讓太太少領160萬！　專家提醒：別急著辦

極端氣候挑戰！台灣電力與能源工程協會攜手產學研　強化電網韌性助臺灣電力永續

基隆西岸共生成果展亮相　謝國樑：打造友善社區生活圈

基隆表揚14位孝行楷模　謝國樑：城市因感恩更有力

蔡英文提馬英九交代年改要完成　蕭旭岑：社會對「馬維拉」膩了

女友突問「我叫什麼名字」男友答不出！一票苦主：結婚只知姓氏

快訊／內湖公寓傳火警　臭味狂飄

快訊／松山機場驚傳飛機爆胎！航班全卡延誤15分鐘

全聯「土雞節」抽萬元買菜金！合作雲林縣「3品種雞肉霸榜」

他吃「隔夜飯炒飯」休克送ICU　醫師曝原因：別亂吃

王傳一緊跟「粿王」時事：我會看她iPad　結婚8年夫妻生活曝光！

張員瑛變身DJ女神「電音炸裂全網」　IVE首度解鎖全員SOLO曲公開

【瞬撞影片曝】五楊高架4車連環撞！1車打橫停外側車道

生活熱門新聞

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

太子集團「爆乳特助」已當媽了！本尊一夜全關

快訊／「海鷗」升級強颱　最新路徑曝

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

鳳凰恐又大又強「走勢對台灣最不利」　粉專示警！

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

最新各國路徑！　鳳凰可能達中颱上限

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」

更多熱門

相關新聞

爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」　店員1舉動網狂讚

爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」　店員1舉動網狂讚

爭鮮餐飲集團旗下品牌「MAGiC TOUCH 點爭鮮」近日推出499元壽司吃到飽活動，吸引大量顧客前來，但活動才剛起跑，就爆出有人浪費食材的亂象。有網友目睹，看到鄰桌顧客點一堆壽司，卻故意只吃上面的料，卻不吃醋飯，最後遭到業者直接回收餐點，引發網路熱議。對此，業者回應已加強現場巡查，並呼籲顧客尊重食材、理性消費。

MAGiC TOUCH壽司吃到飽3門市限定

MAGiC TOUCH壽司吃到飽3門市限定

藏壽司高雄台南連開2家店「祭9折優惠」

藏壽司高雄台南連開2家店「祭9折優惠」

爭鮮滿額送「壽司頭套」　網見實體喊失望

爭鮮滿額送「壽司頭套」　網見實體喊失望

壽司郎個資外洩「姓名郵件被看光」

壽司郎個資外洩「姓名郵件被看光」

關鍵字：

爭鮮迴轉壽司重新上架

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

太子集團層峰淫亂內幕曝　台灣正妹海量輸出性服務

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面