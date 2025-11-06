爭鮮遭爆「文蛤退餐後又現迴轉檯」　業者否認：並無重新上架

▲文蛤退餐後又出現迴轉檯，爭鮮查證後表示，並無重新上架。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

今日有位民眾前往爭鮮用餐時，點用「塩味文蛤」時，意外發現裡面竟藏有一隻小螃蟹，隨後要求店員退掉，沒想到5分鐘這盤被挖過洞的蛤蜊，竟又出現在迴轉台上，讓她直呼「會不會太噁心」。對此，業者回應，經調查與確認，現場並無將回收餐盤重新上架。

有位網友在Threads發文表示，中午在爭鮮迴轉壽司用餐，點了一盤「塩味文蛤」，當時看到肉裡有個橘色異物，便用筷子將它擠出，結果竟是一隻小螃蟹。隨後，她將壽司交給店員並說明情況，請求退掉這盤有問題的餐點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據該網友分享，店員收下後將蛤蜊壽司送往廚房處理，但約5分鐘後，這盤帶有螃蟹及被挖過洞的蛤蜊竟又出現在迴轉台上，這情況讓她直呼「會不會太噁心」，對食安管理感到疑慮。貼文底下也有人不少人留言說「這個真的很誇張，竟然放回去了？」、「當下有發飆一下嗎！這個好令人生氣」、「那個叫豆蟹，會出現在生蠔或是貝殼類裡面」。

對此，爭鮮表示，文蛤屬於天然野生海鮮，偶有寄生小螃蟹屬自然現象，公司已再次要求供應商於出貨前加強檢視與篩選程序，並提醒各門市加強食材檢查，確保用餐品質。「同時經調查與確認，現場並無將回收餐盤重新上架。」