生活 生活焦點

爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」　店員1舉動網狂讚

▲▼爭鮮餐飲集團旗下品牌MAGiC TOUCH，主打豐富食材新鮮現做，5月9日推出全新菜單「進擊の享肉祭」。（圖／記者黃士原攝）

▲MAGiC TOUCH推出「壽司吃到飽」活動。（示意圖／記者黃士原攝）

記者張靖榕／綜合報導

爭鮮餐飲集團旗下品牌「MAGiC TOUCH 點爭鮮」近日推出499元壽司吃到飽活動，吸引大量顧客前來，但活動才剛起跑，就爆出有人浪費食材的亂象。有網友目睹，看到鄰桌顧客點一堆壽司，卻故意只吃上面的料，卻不吃醋飯，最後遭到業者直接回收餐點，引發網路熱議。對此，業者回應已加強現場巡查，並呼籲顧客尊重食材、理性消費。

Threads上用戶發文描述，他在「點爭鮮」用餐期間親眼見到某桌顧客瘋狂點壽司，吃不下後乾脆只吃魚料，留下滿桌醋飯，店員上桌溝通後直接回收餐點並停止供應。貼文曝光後，不少網友留言支持店家，「寧願倒掉也不要縱容浪費」、「壽司吃到飽不是生魚片吃到飽」，更有人怒批該行為根本就是「裝無知占便宜」。

實際上，爭鮮在活動開跑前已公告明確規範，包括用餐時間限制為90分鐘，以及「珍惜食材、避免浪費」等條款。若顧客用餐後留下超過250克未食用內容（包含醋飯），將依規定每人加收300元清潔費。以每貫壽司約含16克醋飯計算，250克相當於7.5盤未吃完，因此可知浪費相當驚人。

針對近日事件，爭鮮表示已著手了解情況，並將強化現場巡桌與稽查措施，確保活動公平與顧客體驗品質。業者強調，吃到飽的核心精神是「按量取食、理性消費」，希望透過規則執行，避免少數人破壞整體秩序，也保護真正想享受高CP值體驗的消費者。

此次吃到飽活動為爭鮮首次於「MAGiC TOUCH」推出的限時企劃，自10月起至10月30日止，每周一至周四11:00至15:00限定時段供應，每人499元可任選40元價位品項吃到飽。活動僅限文化店、楠梓後昌店與美術店三家門市，並於15:00截止最後入場。

10/10 全台詐欺最新數據

爭鮮吃到飽

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

