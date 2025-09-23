爭鮮滿額送「壽司頭套」照片超精緻！網見實體喊失望：真的來搞笑

▲爭鮮推出滿額送頭套的活動。（圖／翻攝自Facebook／爭鮮）

記者曾筠淇／綜合報導

爭鮮迴轉壽司近日推出新活動，會員只要單筆消費滿650元，就可以獲得鮭魚、干貝、鮭魚卵其中一款頭套。由於爭鮮貼出的頭套照片，看起來非常立體，像是一頂帽子般，所以許多人都馬上衝到爭鮮消費，只是頭套的實拍照曝光後，大票網友都直呼，「太扯了，剛買完才發現原來是紙卡。這行銷根本誤導消費者」、「太好了，省650元」。

爭鮮21日透過臉書粉專，發文宣傳「頭套免費送」的活動，會員只要在9月23日至25日期間，於「爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS」單筆消費滿650元，就可以獲得鮭魚、干貝、鮭魚卵其中一款頭套。之後，粉專也編輯貼文補充，滿650元所贈送的，是「超夯門市人員配戴同款頭套」。

由於頭套照片看起來像是一頂帽子般，包住了模特兒的整顆頭，但實際上，頭套卻是「紙質」，因此就讓許多前去消費的網友感到失望，「好失望，我還以為是布做的帽子」、「寧願加購也不要爛紙」、「我應該早點上來看的，說多都是淚」。

還有網友直呼，「還好有看到照片，馬上打消消費650元的念頭」、「要打上材質吧，不然會誤導消費者」、「這個廣告到底哪裡看得出來是紙做的啊？對於平常沒有在爭鮮消費的人來說，也不會知道店員有戴過」、「還好沒花650元去當盤子，這頭套真的來搞笑的」。

另外，爭鮮在18日時，曾貼出「在爭鮮總部捕捉的奇景」的影片，畫面中的員工，全都戴著紙質的頭套。底下網友也紛紛討論道，「謝謝小編拍了實體，幫很多人滅火」、「感謝滅火，省起來」、「誰會花650元為了買紙材質的頭套」。