生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

補充保費改革挨轟「把受薪階級當韭菜割」！網點名1族群更該收費

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部近日拋出健保補充保費改革。（圖／記者洪巧藍攝）

記者施怡妏／綜合報導

衛福部拋出「補充保費」收取將有3大變革，其中針對利息、股利、租金三項目將改採「年度結算制」，只要一年內股利、利息或租金收入累計超過2萬，就得繳納2.11%的補充保費，消息曝光後引發存股族炸鍋。對此，大批網友直呼，真正該漲的看醫生的費用，「希望健保改為使用者付費！」

有網友在Dcard發文，「希望健保改為使用者付費」，假設有10萬元的獎金，會先被扣掉5000元的稅，額外再扣2100元的補充保費，獎金只剩下9萬多元，將近打了9折。

原PO表示，台灣多年未調整醫療費用，養出不少「把醫院當後花園」的長輩，有些民眾因掛號費便宜，其他醫療費用幾乎全免，卻不珍惜醫療資源，「然後現在健保沒錢就從勞工身上扒皮合理嗎？全世界只有台灣這樣搞，我是支持使用者付費啦，大家怎麼看？」

貼文曝光，大批網友都支持使用者付費，「使用越多次的要增加掛號費」、「這個政策是哪個白痴想出來的？真的是把受薪階級當韭菜割欸」、「一直看醫生拿藥但都不吃的人滿多的」、「一堆沒病也去醫院當每日任務在跑的」。

也有網友提到，醫護人員的待遇也要被重視，「使用者付費，提升醫療人員待遇我覺得也很重要，不然醫療體系真的太辛苦了」、「支持漲價，健保太便宜了，導致醫療業被限縮，不只醫護人員薪水受影響，藥廠也是影響很大」。

有人點出問題的根本，「健保是好的，即使是年輕人也有可能遇到需要龐大醫療支出的狀況，若沒有健保根本難以負擔，重點應該放在健保濫用的問題，太多老人根本沒事就跑去醫學中心看病，然後拿了一堆藥又不吃，把醫院當自己家，這種狀況才是健保最大的威脅」。

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」
快訊／特斯拉連環追撞！3大4小受傷　駕駛命危
王丹強吻男學生性騷成立　提告撤銷清大處分吞敗
32歲台灣人在泰國被抓！
啦啦隊E級女神天母吃飯穿超辣！　胸前「水滴形鏤空」被看光
目擊老公殺大小姑！　妻染血坐地「抱頭痛哭」：我該怎麼辦
三重狠男「殺姊妹1死2傷」正面曝！　胸染大片血跡喊：太衝動

補充保費「3大改革」5大QA一次看懂

補充保費「3大改革」5大QA一次看懂

衛福部長石崇良拋出「補充保費」收取將有3大變革，包括利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，引發外界反彈，定存族、存股族都不滿被開刀。讓不少小資族抱怨連連。對此，《ETtoday新聞雲》特別整理補充保費改革5大QA，一次了解為什麼要改、怎麼計算和哪些族群受影響。

8個日常習慣　讓你不知不覺瘦一圈

8個日常習慣　讓你不知不覺瘦一圈

全網炸鍋！二代健保新制喊後年上路　金管會：看報導才知道

全網炸鍋！二代健保新制喊後年上路　金管會：看報導才知道

二代健保新制「找存股族開刀？」　財經作家戳破1現實

二代健保新制「找存股族開刀？」　財經作家戳破1現實

火鍋季不怕胖！5招守住健康不長肉

火鍋季不怕胖！5招守住健康不長肉

關鍵字：

健保補充保費使用者付費健康網友反應

