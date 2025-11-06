補充保費改革挨轟「把受薪階級當韭菜割」！網點名1族群更該收費

▲衛福部近日拋出健保補充保費改革。（圖／記者洪巧藍攝）



記者施怡妏／綜合報導

衛福部拋出「補充保費」收取將有3大變革，其中針對利息、股利、租金三項目將改採「年度結算制」，只要一年內股利、利息或租金收入累計超過2萬，就得繳納2.11%的補充保費，消息曝光後引發存股族炸鍋。對此，大批網友直呼，真正該漲的看醫生的費用，「希望健保改為使用者付費！」

有網友在Dcard發文，「希望健保改為使用者付費」，假設有10萬元的獎金，會先被扣掉5000元的稅，額外再扣2100元的補充保費，獎金只剩下9萬多元，將近打了9折。

原PO表示，台灣多年未調整醫療費用，養出不少「把醫院當後花園」的長輩，有些民眾因掛號費便宜，其他醫療費用幾乎全免，卻不珍惜醫療資源，「然後現在健保沒錢就從勞工身上扒皮合理嗎？全世界只有台灣這樣搞，我是支持使用者付費啦，大家怎麼看？」

貼文曝光，大批網友都支持使用者付費，「使用越多次的要增加掛號費」、「這個政策是哪個白痴想出來的？真的是把受薪階級當韭菜割欸」、「一直看醫生拿藥但都不吃的人滿多的」、「一堆沒病也去醫院當每日任務在跑的」。

也有網友提到，醫護人員的待遇也要被重視，「使用者付費，提升醫療人員待遇我覺得也很重要，不然醫療體系真的太辛苦了」、「支持漲價，健保太便宜了，導致醫療業被限縮，不只醫護人員薪水受影響，藥廠也是影響很大」。

有人點出問題的根本，「健保是好的，即使是年輕人也有可能遇到需要龐大醫療支出的狀況，若沒有健保根本難以負擔，重點應該放在健保濫用的問題，太多老人根本沒事就跑去醫學中心看病，然後拿了一堆藥又不吃，把醫院當自己家，這種狀況才是健保最大的威脅」。