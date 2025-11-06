快訊／進口蘇丹紅辣椒粉海削4千萬！津棧老闆李彥廷一審判4年

▲津棧公司負責人李彥廷（中）遭判刑4年。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市津棧公司等6家公司在2024年間被查出進口大量蘇丹紅辣椒粉，引爆全台食安危機，地檢署和衛生局發現津棧早在6年前就已驗出了蘇丹紅，檢方偵辦後向法院聲請羈押津棧負責人李彥廷等3人，查扣不法所得近4千萬元，並在偵辦後依違反食安法、詐欺、洗錢防制等罪將李彥廷等6人提起公訴，高雄地院今（6）日一審宣判，判處李彥廷有期徒刑4年。

蘇丹紅風波爆發後，高雄地檢署、調查局與衛生局聯合調查源頭，發現津棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係，鄰近2個地址，其中一個地址是6家公司、另外一個地址則有3家公司，至於海順與淞鋒兩公司則是在其他地點設廠營業。

▲高雄津棧公司負責人李彥廷，創了多間人頭公司，被查出進口蘇丹紅相關產品。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄地檢署接手案件後，將津棧負責人李彥廷、倉管吳正言（李的大姨子）、品管謝冠玉、章姓女會計等4人帶回，以及通知5名證人到案調查，檢方查出，與李彥廷有關的11家關係企業中，除自己掛名津棧負責人外，妻子吳克明掛名3家、大姨子吳正言也掛名2家的負責人，而且李彥廷在檢、調搜索後，也火速與吳克明離婚。

檢方在偵辦過程中，發現李彥廷在銀行提取大量現金3000多萬，其中1000多萬已被李彥廷轉走，來不及查扣，其餘2000多萬最後在李彥廷前妻吳克明家的天花板搜出，總計檢方查扣李彥廷等人財產1億3480多萬。

▲檢調人員在津棧負責人李彥廷前妻家天花板搜出大量現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）