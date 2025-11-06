黑幫大哥組販毒網！租火車站對面大樓當據點　24小時接單送毒

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵三隊日前接獲線報，桃園天道盟正義會大哥涉嫌找旗下小弟販賣毒品，且透過中央控台接收訂單，24小時不斷電送貨到府，讓許多毒蟲上門消費，警方查出該名大哥更囂張的在桃園火車站對面承租商業大樓當據點，將毒品藏放在新北市鶯歌區，平時由4名小弟負責顧守並安排出貨。

警方調查，42歲的沈姓大哥平時在桃園地區以天道盟正義會大哥自居，警方掌握相關情資，發現沈男從3月份就開始經營網路販毒，並在桃園火車站對面的商業大樓承租辦公室，當作幫派成員的活動據點，另外還在新北市鶯歌區承租公寓藏放大量毒品。

▲桃園黑幫大哥組販毒集團，找小弟24小時不斷電送毒，警方日前攻堅逮人，查獲大批毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

沈男找來旗下6名小弟組織販毒網絡，先成立中控台，等毒蟲上門叫貨，沈就會叫旗下小弟從鶯歌的毒窟出發，且主打24小時不斷電送貨到府，讓許多毒蟲趨之若鶩。

警方日前掌握相關線索後前往攻堅，先在桃園的辦公大樓逮捕沈男在內等3人，另外在鶯歌又逮捕負責固守倉庫、出貨的4人，並查扣現金10多萬元、毒品咖啡包189包、K他命36包、彩虹菸122支、依托咪脂、安非他命等毒品，另外還有鎮暴槍1把、電擊棒1支及監視器設備等證物。

警方分別將7人帶回住處繼續搜索，結束後帶回北市刑大進行偵訊，全案依涉嫌違反《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。北市刑大呼籲，民眾切勿因一時好奇或利益誘惑而誤觸毒品法網，若發現可疑相關毒品犯罪情事，應立即通報警方，共同維護社會治安。