政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

▲郭台銘板橋造勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲2023年郭台銘母親出席郭台銘爭取國民黨總統提名板橋造勢活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（6日）發文表示，「我們敬愛的媽媽郭初永真女士，今日上午八點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。媽媽生於民國十五年六月四日，享嵩壽100歲」。

郭台銘臉書全文：

我們敬愛的媽媽
郭初永真女士,今日上午八點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。
媽媽生於民國十五年六月四日,「享嵩壽100歲」。

遵從母囑
一、不發訃告
二、不設靈堂
三、不辦公祭

不孝子台銘
台強
叩首
中華民國一一四年十一月六日

▲▼郭台銘母親過世。（圖／攝自Facebook／郭台銘）

郭台銘父親郭齡瑞和母親郭初永真於1946年在中國大陸青島結婚，來台灣後，一家六口隨著擔任刑警的郭齡瑞，住在現在板橋的慈惠宮後方，當時郭初永真常去廟裡拜拜，祈求一家平安。後來一家隨著郭齡瑞工作搬到中永和地區。

郭初永真照顧一家大小，而郭台銘也事母至孝，郭初永真在郭台銘起飛的事業上，更是扮演著重要關鍵角色。當初郭台銘於1974年創立鴻海，創業資金調度困難，郭台銘第一筆資金新台幣10萬元，就是郭初永真標會標來的。

2023年郭台銘為了爭取國民黨內總統提名初選，在板橋舉辦大造勢，當時高齡已97歲母親郭初永真也到場相挺。 

更多新聞
日本靜岡縣掛川市一名37歲無業女子日前發生車禍，隨後向趕來處理事故的警方表示，自己的女兒失蹤了。然而警方經過調查，卻在她家中的冷凍庫發現5歲女兒的屍體。警方22日將其逮捕，23日移送檢方偵辦。

郭台銘母親郭初永真

