0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

▲未來利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就要被收取2.11％的補充保費。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

未來新制補充保費擬改為「年度結算」，只要一年內股利、利息或租金收入累計超過2萬，就得繳納2.11%的補充保費，消息曝光後引發存股族炸鍋！財經作家「樂活大叔」施昇輝指出，就連0050也有可能被課健保補充費，看來「只有買不配息的ETF才能規避健保補充費了。」

施昇輝在臉書粉專《樂活分享人生》指出，未來健保補充保費不再按每「次」超過2萬元課稅，而是一「年」超過2萬元就要課，若存股族不想被課，「就不要買0056或其他高股息ETF！」

不僅如此，施昇輝另一篇文章中也提到，其實0050也有可能被課健保補充費。他聽到有人從0050掛牌開始買，一個月一張買進，累計22年就有264張，分割後就是1056張，「一年只要配1元股息，現在一年也有105.6萬元的股息，當然也會被課到健保補充費。」

還有投資人提到「乾脆轉向美股」，施昇輝直言，買美股就不會被課健保補充費，確實沒有錯，但要注意的是，領的股息會直接被美國課30%股息稅，還可能有匯兌損失，會比健保補充費還多，對此他不禁反問「你會說美股價差賺的多，但能永遠都賺那麼多嗎？」

最後，施昇輝做了一個結論，「看來只有買不配息的ETF才能規避健保補充費了。」

文章引發網友討論，「發了1萬，現在要想辦法弄回來了」、「辛苦存錢存股，我寧願自己去捐錢，也不願意被逼繳錢」、「希望能把這個鳥法案擋下來，我連放郵局定存也被課到稅」、「高資產已經割了，現在連底層民眾也要一併收割」。

石崇良接受專訪指出，健保為開源，政府已推動多項作法，接下來將進入深水區，其中改革補充保費有3大措施，包含扣繳上限天花板從1千萬元拉高至5千萬元，高額獎金的扣費門檻從投保薪資的4倍下修為最低工資的4倍，另針對利息、股利、租金3項目改採年度結算。

現行二代健保補充保費是從「高額獎金、兼職收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入」等6類收入，以費率2.11%就源扣繳，其中除獎金扣費門檻為投保薪資的4倍、兼職所得門檻為最低工資，其餘則是單筆超過2萬元時扣繳，扣繳上限為1千萬元。也因此，有民眾為避繳補充保費，會將其拆單，對每筆收入控制在2萬元以下。