謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」G奶辣模被質疑！她澄清：沒去過大馬

女模Yumi.k擁有火辣G罩杯的好身材及精緻臉蛋，大膽的穿衣風格與作風打開知名度。近來，台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案引起熱論，有網友挖出謝侑芯猝逝前3天的貼文，與7名好友熱舞，Yumi.k就是其中一人，網友怒斥「不出來解釋嗎？」對此，Yumi.k澄清「這輩子還沒去過馬來西亞。」

Yumi.k在臉書發文，謝侑芯在IG貼出的影片，拍攝地點是峇里島，不是馬來西亞，而且拍攝時間是9月初，「我們是9/1去峇里島，9/5返台，影片拍攝了很多，有些到現在還沒發，我自己是這輩子目前還沒去過馬來西亞」。她也在留言區附上9月4日返台班機上的自拍照作為證據。

Yumi.k無奈表示，希望外界是基於關心，而不是想聽八卦，「尊重一下逝者，你們講話不要那麼不留口德，要的是找真相，不是一直攻擊」。她坦言，每個人關心的方式不同，沒有發文不代表不關心，「發了文你們說蹭，不發文說冷血，不發文100%就是不關心嗎？還是哭了幾次發出來，你看一定有人說假什麼的」。

回顧該篇貼文，馬來西亞DJ「VALENT 鄔唯」於10月19日上傳一段熱舞影片，並標註包括謝侑芯在內共8名女網紅，寫道「佳麗們請出場」。名單中除謝侑芯與Yumi.k外，還包括馬來西亞DJ藍星蕾、DJ JENNA CHEW周甄娜、DJ Leina Lei、Bunny Brownie Kao與Honeey Kui等人。不料影片曝光後短短3天，謝侑芯就傳出在飯店浴缸身亡，網友震驚之餘，也對同行者提出質疑。