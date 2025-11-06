路透：中國令停用外國AI晶片　NVIDIA、Intel受衝擊

▲中國下令新建數據中心停用外國AI晶片。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

路透社5日報導，兩名知情人士指出，中國官方數週前發布指導意見，要求所有由國家資金新建的數據中心，必須採用國產人工智慧（AI）晶片。若建設進度低於三成且使用外國晶片，則必須拆除或取消採購。

消息人士透露，中國監管單位在近期已開始落實此指導方針，對於進度超過30%的新建國資數據中心，則會視情況做決定。

目前尚不清楚該指導意見是否在全國範圍內生效，也未透露具體主管機構。知情人士指出，部分數據中心的建設計畫在開工前已被暫緩，其中包括中國西北部一個原計畫採用美國NVIDIA AI晶片的民營數據中心，但其建設仍有國家資金支持。

報導認為，此舉是中國在美中貿易摩擦暫時緩和之際，為減少外國技術影響、加速AI晶片自主化的強硬措施。

專家指出，NVIDIA將首當其衝，可能影響其重回中國市場的布局，同時也為包括華為在內的本土晶片廠商提供更多銷售機會。AMD與Intel同樣向中國數據中心供應AI晶片，但路透社查證時，NVIDIA與AMD未回應，Intel則拒絕置評。中國國家網信辦及國家發改委也未回應查詢。

此外，查閱中國政府招標文件顯示，自2021年以來，中國新建AI數據中心累計已獲得超過1000億美元（約新台幣3.09兆元）的國家資金補助。