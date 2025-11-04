iOS 26.1正式登場！現支援繁中AI、透明度自訂、鬧鐘操作再升級



記者吳立言／綜合報導

蘋果今（4日）正式推出 iOS 26.1 系統更新，帶來多項令人期待的新功能，包括「液態玻璃」透明度調整、全新「滑動關閉鬧鐘」設計，以及擴展版的 Apple Intelligence 語言支援。這次更新不僅優化使用體驗，也讓 iPhone 的操作更具個人化與實用性。

iOS 26.1 是 iOS 26 發佈後的首次重大更新，支援 iPhone 11 系列與第二代 iPhone SE 以上機型。用戶可透過「設定 > 一般 > 軟體更新」進行下載安裝。除了可自行調整「Liquid Glass」透明度外，鬧鐘與計時器現需「滑動」操作才能關閉；另外，也新增可關閉鎖定畫面快速開啟相機的選項。

此外，Apple Intelligence 與 AirPods 即時翻譯功能新增對繁體中文、簡體中文、日文、韓文及義大利文的支援。音樂、健身、相機、通話及 Safari 等內建應用亦同步獲得多項優化。部分功能可能僅在特定地區與機型開放。

隨著 iOS 26.1 上線，蘋果持續在軟體更新中深化 AI 整合與操作細節的調整，讓使用者能以更自然的方式體驗智慧化與個人化的 iPhone 系統。