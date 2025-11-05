快訊／13:28花蓮規模4.3地震　最大震度2級「雙北有感」

▲花蓮發生小區域地震。（圖／氣象署提供）
記者陳嘉恩／台北報導
根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午1時28分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模4.3的小區域地震，震央在花蓮縣政府北北東方35.0公里處，深度54.9公里，屬於淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在花蓮縣和平、宜蘭縣南澳。
根據氣象署測報資料，震度2級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度1級地區為南投縣、台中市、新北市、新竹縣、台北市、彰化縣、嘉義縣、雲林縣。
資料來源：氣象署
