法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

北監舉辦「詐欺法治教育講座」　盼收容人自省自新積極復歸社會

▲台北監獄「詐欺法治教育講座」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲台北監獄「詐欺法治教育講座」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署台北監獄今（3日）表示，為因應全台詐欺風氣嚴峻，日前舉辦「詐欺法治教育講座」，特邀請中央警察大學蘇恆舜特約講師分享，演講開場以近期著名時事梗王世堅的「沒出息主題曲：從從容容到匆匆忙忙」爆紅迷因影片，輕鬆開場延伸到嚴肅議題，由淺入深分享詐欺案例之心理現象。北監強調，盼收容人實現監獄行刑自省自新，選擇回歸社會角色，才有機會從從容容、游刃有餘，勉勵收容人找回重新起步的信心與動力，積極復歸社會。

北監表示，演講中數則真實案例「泡一杯熱茶給父親喝、直村的故事」等，道出每一個故事背後的連鎖反應，也道出一句話不同語氣的解讀會產生多大後果，讓監獄收容人跨越盲點、換位思考，真切地認識自己，進而看見他人，達到真正同理被害人之教化實效。

北監表示，「許多人不僅沒賺到錢，反而賺到刑期」如此得不償失的苦果只能自己吞，講師對收容人重建人生藍圖分享實質建議，藉由多重視角審視收容人之盲點，修復過往偏差觀念，其中一位判刑五年的收容人案例，更用人生，印證了「從賺快錢到失去一切」有多痛的血淋淋案例。

北監強調，期望透過此次講座，讓收容人從自身認知觀點及習慣反思，實現監獄行刑自省自新，選擇回歸社會角色，才有機會從從容容、游刃有餘，勉勵收容人找回重新起步的信心與動力，扭轉浪子印象，積極復歸社會。

▲▼台北監獄「詐欺法治教育講座」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼台北監獄「詐欺法治教育講座」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

11/01 全台詐欺最新數據

326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

矯正署法務部台北監獄蘇恆舜詐欺收容人

