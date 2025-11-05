技壓群雄！高雄特搜KRRT勇奪GRIMP Taiwan國際繩索救助賽亞軍

▲2025 GRIMP Taiwan 國際繩索救助邀請賽，在極限考驗中，KRRT隊員們展現了超凡的意志力與專業技術。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

由高雄市政府消防局特搜大隊等成員組成的繩索救援隊（簡稱KRRT），日前代表高雄出征國際，在「2025 GRIMP Taiwan 國際繩索救助邀請賽」中表現亮眼，歷經三天兩夜的極限考驗，在與來自台灣、日本、韓國、泰國、菲律賓等25支國內外頂尖隊伍的激烈競爭中脫穎而出，勇奪亞軍（第2名）殊榮！ KRRT不僅領先多國好手，更是台灣隊伍中排名最高、唯一擠入前三名的代表，充分展現高雄特搜長年訓練成果與堅毅實力，成功為國爭光。

本次「2025 GRIMP Taiwan 國際繩索救助邀請賽」賽事地點選在亞洲第一大、世界第三大的內政部消防署訓練中心及其周邊場景，被譽為亞洲地區規模最大、最貼近實戰的繩索救援競賽。競賽場景全面模擬真實災難現場，任務內容挑戰參賽隊伍的體能、技術與心智極限，嚴苛考驗消防人員在高風險環境中的臨場反應與專業判斷。

在極限考驗中，KRRT隊員們展現了超凡的意志力與專業技術。特別是在明潭發電廠場景中，隊員們必須背負數十公斤裝備，面對120公尺陡坡救援、70公尺高空吊掛與跨橋T型救援等高難度任務。儘管面對酷熱氣候與高空壓力，KRRT仍以精準的繩索架設技術，完成多項極限挑戰，完美詮釋了「將危險化為可行，把不可能變成希望」的救援信念。

此外，在訓練中心內的任務涵蓋斜面攀救、橋下侷限空間吊掛、倒塌建物重物壓制及高空複合系統操作等複合式項目，全面考驗隊伍整合技術與戰術的能力。KRRT憑藉其冷靜思維、嚴謹節奏與高度團隊默契，展現出高雄特搜一貫的專業與執行力，獲得評審一致肯定。

歷經三天激烈競賽，KRRT最終以穩定出色的表現技壓群雄，勇奪亞軍榮銜。此佳績不僅是高雄市政府消防局長期重視特種救援能量培訓的成果展現，更象徵台灣在國際救援舞台上的競爭力與專業水準。

高雄市政府消防局局長王志平於昨日（11/4）的局務會議中，特別公開表揚並頒發工作獎勵金，高度肯定參賽選手的付出與實力。高雄市政府消防局表示，每一條繩索，都是消防人員守護生命的承諾；每一次出發，都是為了讓「安全與希望」延伸更遠。未來將持續精進救援技術、強化團隊能量，持續守護市民安全，並讓「高雄特搜」的榮耀在國際舞台上持續發光發熱。