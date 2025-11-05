　
社會 社會焦點 保障人權

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

記者葉國吏／綜合報導　

柬埔寨「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，台北地檢署4日查扣太子集團資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，總經理李添特助劉純妤15萬交保，人資主管辜淑雯移送北檢複訊後聲押。根據了解，太子集團的私人招待所也被發現，竟然就設在台北101大樓，內部豪奢狀況也被曝光。

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家人頭公司，把境外資金引入後購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還利用線上博弈程式洗錢。北檢4日訊後諭知天旭工程師張芷寧20萬、天旭總經理特助劉純妤15萬元，其餘7名被告5萬元至70萬元交保，人資主管辜淑雯赴訊後聲押禁見。

▲天旭人資主管辜淑雯聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

太子集團除了在和平大苑置產外，根據《自由時報》報導，太子集團還在台北101大樓設置私人招待所，分別將15樓、49樓整層租下，警檢還因為台北101門禁森嚴一度無法進入搜索，還是遇到收拾善後的員工才得以一窺究竟。不過當檢警到場時，已經全被清空，只剩近百台電腦在現場，目前正在檢視有無未刪除的資料。

▲▼台北101大樓,101,金融大樓。（圖／記者林昱均攝）

▲台北101大樓。（圖／記者林昱均攝）

根據了解，太子集團旗下公司「天旭國際」，在台北101大樓15樓特別裝潢上百坪區域，用來當做私人招待所。儘管現在玩樂物品等已被搬走，但從現場的吧台、超大型沙發等，仍看出之前的氣派奢華。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

太子集團

